Amici | gli ascolti di tutte le finali

Gli «Amici» in vetta alle vendite : Irama I cantanti di Amici tornano a dominare le vendite. La classifica ufficiale degli album più venduti, stilata settimanalmente dalla Fimi, in collaborazione con l’istituto di rilevazione GfK Retail and Technology Italia, piazza ai primi posti gli allievi del talent di Maria De Filippi. Classifica Fimi, 1-7 giugno 2018: gli album più venduti Cinque nuove entrate targate Amici e subito nella chart che ‘conta’ gli album e gli ...

Pio e Amedeo - ad Amici bacio con Maria De Filippi e gag con gli ospiti (video) : Amici 2018, il bacio tra Maria De Filippi e Pio e Amedeo (video) Sorpresa durante la finale di Amici 2018. Maria De Filippi viene “incastrata” da Pio e Amedeo ed è costretta a dare loro un bacio. ospiti in studio, i due comici mostrano alla conduttrice la foto di quando baciò Robbie Williams al Festival […] L'articolo Pio e Amedeo, ad Amici bacio con Maria De Filippi e gag con gli ospiti (video) proviene da Gossip e Tv.

Amici 2018 SERALE/ Finale - diretta e vincitore : gli auguri di Marco Carta a Irama : AMICI 2018 SERALE, ecco le anticipazioni della puntata Finale in onda stasera: chi sarà il vincitore tra Irama, Carmen, Einar e Lauren? Tutti gli ospiti ed i duetti della gara.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 19:50:00 GMT)

Vede un cliente anziano sempre solo - il barista si mobilita per trovargli Amici : Si siede sempre da solo in silenzio e il mondo sembra girare attorno a lui senza prestaregli molta attenzione. Oggi ho colto l'occasione per sedermi con John e condividere alcune storie. Mi ha detto ...

Ragazza in vacanza si tuffa e muore davanti agli Amici : tragedia all'Elba : Una turista trentenne di Pontedera , Pisa, , Roberta Frassi , residente a Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari, è morta oggi mentre faceva il bagno alla spiaggia di Sansone , una delle più ...

Una turista trentenne di Pontedera, Pisa, Roberta Frassi, residente a Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari, è morta oggi mentre faceva il bagno alla spiaggia di Sansone

Aquarius - Martina : “Aiuto dalla Spagna? Arriva da un paese socialista - non dagli Amici di Salvini e di Orban” : “Il governo spagnolo è intervenuto dove non è intervenuta l’Italia. Non sono gli amici di Salvini, quelli alla Orban, ma governi socialisti e riformisti” che hanno preso l’iniziativa rispetto all’accoglienza dei migranti sulla nave Aquarius. A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina in una conferenza stampa al Nazareno. L'articolo Aquarius, Martina: “Aiuto dalla Spagna? Arriva da un paese ...

Una turista trentenne di Pontedera, Pisa, Roberta Frassi, residente a Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari, è morta oggi mentre faceva il bagno alla spiaggia di Sansone

Amici : gli ascolti di tutte le finali : La vittoria di Andreas Muller - Finale Amici 2017 Anche Amici 2018 arriva alla finale, in una serata – eccezionalmente quella del lunedì – che darà l’ultimo responso auditel di questa diciassettesima edizione del talent di Maria De Filippi. In quanti seguiranno la puntata della proclamazione del nuovo vincitore? In attesa del verdetto, andiamo a ricordare gli ascolti di tutte le finali. ascolti Amici: tutti i numeri delle ...

Sei troppo di destra : gli economisti Amici di Macron attaccano il presidente dei ricchi : Ma allora Emmanuel Macron è davvero "le president des riches", il Robin Hood all'incontrario, quello che taglia "les aides sociales" come ha scritto questo blog il 7 giugno scorso e regala dieci miliardi di euro ai contribuenti più ricchi e proprietari di case sopprimendo la "tax d'habitation", l'imposta sulla prima casa, mettendo nei guai sindaci e amministratori locali che proprio su quella tassa, che somiglia molto alla nostra ...

Elisa Toffoli duetto con Irama - Amici 2018 / La cantante torna nel parterre dopo gli attacchi di Asia Argento : Nella finalissima del serale di Amici 2018 non poteva di certo mancare Elisa Toffoli, una delle protagoniste più amate della scuola di Maria De Filippi che questa sera duetterà con Irama(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:00:00 GMT)

Amici - l’incidente hot di Biondo : il fuoriprogramma durante il concerto è imbarazzante. Guarda cosa gli succede : Il concorrente di Amici, Biondo, che è stato da poco eliminato dal talent show di Mediaset, si sta esibendo a un concerto con la sua hit “Déjà-vu”. E proprio mentre sta cantando “c’è qualcosa che non va”, arriva l’inconveniente: i pantaloncini si abbassano e rimane in mutande. Gaffe risolta con ironia dal cantante, che ha postato sul proprio profilo Instagram la foto che lo ritrae semi-nudo. L'articolo Amici, ...

Mondo del calcio sotto shock - ex calciatore muore in trattoria davanti agli Amici [NOME e DETTAGLI] : Mondo del calcio sotto shock, Nicola Martelossi, un ex calciatore dell’Udinese è morto ieri sera soffocato da un boccone che gli è andato di traverso mentre stava mangiando in un ristorante a Corno di Rosazzo in provincia di Udine. Come riporta adnkronos sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ma per l’uomo i soccorsi sono stati inutili ed è deceduto. Una notizia triste che ha sconvolto il Mondo del calcio. L'articolo Mondo ...