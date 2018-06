Amici | bomba sulla finalissima dello show di Maria De Filippi | ' Chi vince stasera' | le

“Anche il super vip nella Casa”. Grande Fratello - sganciata la ‘bomba’ a pochissimo dal via. “Ha rinunciato ad altri programmi per l’Amicizia con Barbara D’Urso” : Il sospetto che in questo nuovo Grande Fratello ci fosse un ‘segreto’, una novità che avrebbe sorpreso i telespettatori, si era capito dopo che qualcuno ‘ha cantato’. Quello che non era ancora chiaro, tuttavia, erano i dettagli. Ma ora ci sono, grazie al settimanale Spy. La rivista svela in anteprima una notizia davvero insolita per il reality che tornerà in prima serata martedì 17 aprile 2018, su Canale 5. Padrona ...