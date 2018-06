Amici 2018 - la conferenza stampa post finale in diretta. Maria De Filippi : “La diretta ora è necessaria. Salvini? Abbastanza geniale nella comunicazione” : Amici, conferenza stampa Si é chiuso il sipario sulla diciassettesima edizione di Amici. E a pochi minuti dall’incoronazione di Irama, é tempo di tirare i bilanci definitivi. Dagli studi Elios, DavideMaggio.it seguirà in tempo reale la conferenza stampa post finale del talent show di Canale 5. Presenti, tra gli altri, Maria De Filippi e il vincitore. Amici 2018 – la conferenza stampa post finale in diretta Ore 1.08 – ...

Irama vincitore annunciato di Amici 2018 - come cambierà il talent il prossimo anno? : Non sappiamo con quale percentuale di share Amici chiuderà l'edizione 2018 ma se dovessimo basarci sul talento dei due finalisti, vale a dire di Irama, che ha vinto col 63% dei voti, e di Carmen Ferreri, le cifre sarebbero stratosferiche: Carmen si era persa in questo Serale e tutto ciò che poteva dare invece lo ha dato durante la finale. I due inediti sono stati una bomba, con alcuni pezzi (Stand by me e Let it be) è stata spettacolare, ...

Irama è il vincitore di Amici 2018 : Irama vince Amici 2018 Pronostici rispettati. Il vincitore di Amici 2018 è Irama, che nella finale di lunedì 11 giugno (qui la cronaca minuto per minuto della puntata) ha avuto la meglio di Carmen Ferreri nell’ultima e decisiva sfida. Il cantautore, che per partecipare al programma di Canale 5 aveva strappato il contratto con Warner, salvo poi tornarci dopo aver sputato veleno sull’etichetta di Marco Alboni, ha vinto al televoto con ...

