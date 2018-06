Amici 17 finale diretta | Irama e Carmen | chi sarà il vincitore?

Amici 17 - la diretta della finale : Carmen e Irama in finalissima. Einar e Lauren eliminati. Ecco chi vincerà : Irama, Carmen, Einar e Lauren sono i quattro talenti della scuola di Amici di Maria De Filippi che questa sera si contenderanno la finale in diretta su Leggo.it : in palio un premio da 150 mila euro . ...

Maria De Filippi alla finale di Amici 17 ricorda la madre e si emoziona : Maria De Filippi ricorda la madre morta durante la finale di Amici 17 Tra una sfida e un’altra c’è stato tempo anche per la commozione alla finale di Amici 17. In particolare è stata la padrona di casa Maria De Filippi a commuoversi durante uno sketch con Geppy Cucciari. La comica sarda ha fatto un’intervista […] L'articolo Maria De Filippi alla finale di Amici 17 ricorda la madre e si emoziona proviene da Gossip e Tv.

VINCITORE Amici 2018/ Chi è? Lauren eliminata - restano Einar - Carmen e Irama per la vittoria finale : Il VINCITORE di AMICI 2018 sarà annunciato questa sera: il pronostico sarà rispettato e uno tra Einar e Irama vincerà o toccherà alle sorprendenti Carmen e Lauren farlo?(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 22:00:00 GMT)

