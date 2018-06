Amichevoli Nazionali | Belgio-Costa Rica 4-1 | in gol l’attaccante Mertens FOTO

Amichevoli Nazionali - Marocco scatenato : vittoria fantastica contro l’Estonia : Amichevoli Nazionali – In attesa dell’inizio dei Mondiali, alcune Nazionali in campo per le Amichevoli, grande vittoria da parte del Marocco, 1-3 il risultato contro l’Estonia, in rete il solito Belhanda, Ziyech e En Nesyri, il gol della bandiera è arrivato da Purje. Successo anche per la Serbia, tutto facile contro la Bolivia, mattatore Mitrovic, autore di una tripletta, in rete anche Ljajic e Ivanovic. Bene anche ...

Pronostici e consigli scommesse Amichevoli Nazionali 8 giugno 2018 : Manca meno di una settimana al via dei Mondiali, ma alcune squadre hanno ancora bisogno di una piccola rodatina prima di volare in Russia. Una tra tutte l’Uruguay, che per compattare ed affiatare il gruppo sfida nella notte l’Uzbekistan, mentre Croazia e Svizzera se la vedranno rispettivamente con Senegal e Giappone, altri due team che faranno la loro comparsa nella massima competizione per nazionali. Impegni più agevoli per Iran (contro ...

Pronostici Amichevoli 7 Giugno 2018 Nazionali : Consigli Scommesse : Giovedi 7 Giugno 2018, si continueranno a giocare le Amichevoli valevoli per il completamente del rodaggio, delle Nazionali, qualificatesi ai Mondiali 2018. Mondiali che apriranno le danze la settima prossima, in Russia. Analizziamo insieme, i migliori Pronostici Nazionali di giornata. Pronostico Corea del Sud-Bolivia 07-06-2018 Sfida molto importante per i padroni di casa, i quali devono completare il rodaggio, vista la loro ...

Pronostici e consigli scommesse Amichevoli Nazionali 6 giugno 2018 : Proseguono le amichevoli estive delle nazionali, in vista della Coppa del Mondo o per rodare qualche meccanismo prima della Nations Cup al via il prossimo settembre. Apre Repubblica Ceca-Nigeria nel primo pomeriggio, poi Bielorussia-Ungheria e Norvegia-Panama condiranno il pomeriggio prima dell’interessante Belgio-Egitto della sera. Il piatto non è ricchissimo, è vero, ma per gli accaniti scommettitori e gli amanti dei Pronostici che ...

Amichevoli Nazionali - il Marocco è fantastico : che vittoria contro la Slovacchia - ok il Cile : Amichevoli Nazionali – Non solo l’Italia in campo nelle Amichevoli delle Nazionali, la squadra di Mancini non è andato oltre il pareggio contro l’Olanda. Nelle altre partite successo fantastico del Marocco contro la Slovacchia, in svantaggio dopo il gol di Gresus, il Marocco ribalta tutto nei minuti finali con El Kaabi e Belhanda. vittoria nel finale anche per Cile, contro la Serbia decide Maripan ...

Pronostici Amichevoli 5 Giugno 2018 Nazionali : Consigli Scommesse : Martedi 5 Giugno, continueranno le partite valevoli per l’avvicendamento ai Mondiali, arrivati oramai alle porte. Di conseguenza, tutte le Nazionali, daranno il loro massimo per completare al meglio il rodaggio. Analizziamo insieme, i migliori Pronostici Amichevoli, delle Nazionali. Pronostico Kazakistan-Azerbaigian 05-06-2018 Le due squadre non hanno molto da chiedere a tale sfida visto che non si sono qualificate per i Mondiali. ...

Probabili formazioni/ Italia Olanda : quote e le ultime novità live (Amichevoli nazionali) : Probabili formazioni Italia Olanda: quote, pronostico e le ultime novità live sugli schieramenti in campo oggi a Torino per questa amichevole. Quali le mosse del ct Mancini?.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 07:06:00 GMT)

Amichevoli nazionali/ Risultati live - diretta gol e programma : partite al via! : Amichevoli nazionali: Risultati live, programma dei match e diretta gol delle partite programmate per questa domenica 3 giugno 2018. In campo Brasile, Spagna e Svizzera. (Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 15:48:00 GMT)

Amichevoli NAZIONALI/ Risultati live - diretta gol e programma : la sfida per la gloria (oggi 3 giugno 2018) : AMICHEVOLI NAZIONALI: Risultati live, programma dei match e diretta gol delle partite programmate per questa domenica 3 giugno 2018. In campo Brasile, Spagna e Svizzera. (Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 13:36:00 GMT)

Video/ Belgio Portogallo (0-0) : highlights della partita (Amichevoli nazionali) : Video Belgio Portogallo (risultato finale 0-0): highlights della partita amichevole, giocata ieri 1 giugno a Bruxelles. Reti bianche: vince la prudenza.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 10:08:00 GMT)

Amichevoli Nazionali/ Risultati live - diretta gol e programma dei match (oggi 3 giugno 2018) : Amichevoli Nazionali: Risultati live, programma dei match e diretta gol delle partite programmate per questa domenica 3 giugno 2018. In campo Brasile, Spagna e Svizzera. (Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 05:00:00 GMT)

Amichevoli Internazionali - Vince l'Inghilterra - Germania ko : AUSTRIA-Germania 2-1 [11' Ozil , G, , 53' Hinteregger , A, , 69' Schopf] - Sconfitta per i campioni del mondo della Germania nel match che ha sancito il ritorno in campo di Neuer dopo otto mesi di ...

Pronostici Amichevoli 3 Giugno 2018 Nazionali : Consigli Scommesse : Domenica dal sapore Mondiale, quella che sta per arrivare visto che in tale giornata, si continuerà con le sfide Amichevoli, valevoli ai Mondiali 2018, pronti ad aprire i battenti in Russia. Le Nazionali devono ancora completare il rodaggio e di conseguenza, daranno il massimo in questa giornata. Analizziamo insieme i Pronostici Amichevoli. Pronostico Messico-Scozia 03-06-2018 I padroni di casa non arrivano al meglio a tale sfida visto ...

Probabili formazioni/ Francia Italia : quote e le ultime novità live (Amichevoli nazionali) : Probabili formazioni Francia Italia: quote e le ultime novità live sulla partita amichevole attesa oggi a Nizza. Chiesa e Perin in campo dal primo minuto: ci sarà Griezmann?(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 07:02:00 GMT)