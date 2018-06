Amazon | viaggio tra uomini | pacchi e scaffali robot nel centro di Passo Corese

gqitalia

(Di lunedì 11 giugno 2018) La prima cosa che ti colpisce appena entri nel pachidermicodi distribuzione, frazione di Fara Sabina solo formalmente in provincia di Rieti visto che il casello di Fiano Romano è a un, è l’ordine. “Ogni cosa al suo posto e un posto per ogni cosa”, mi accoglie Gualtiero Bestetti, responsabile Sud Europa per il settore ingegneria e manutenzione di questi colossali hub che smerciano prodotti ai quattro angoli dei Paesi che servono (e non solo, visto che possono spedire in tutto il mondo). Tornelli blu da stadio all’ingresso, identificazione con badge rosso – quello dei visitatori, ovunque e sempre accompagnati – istruzioni per l’emergenza e pettorina catarifrangente gialla. Pochi minuti e si parte col giro che durerà un’ora abbondante. Vale però la pena tornare indietro di qualche minuto. FCO1 – questo il nome in codice deldi, come ...