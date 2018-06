Amadio Bianchi | Purificazione e respiro per vivere bene !

cilentonotizie

: A CAVA DEI TIRRENI, OGGI domenica 3 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 19.30! Stage Yoga con il Maestro Amadio Bianch… - toninoluppino2 : A CAVA DEI TIRRENI, OGGI domenica 3 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 19.30! Stage Yoga con il Maestro Amadio Bianch… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) ... tiene corsi in Italia, in molti Paesi d'Europa, in India, Brasile ed Argentina, dove presenta sistemi integrati, frutto della pluriennale esperienza, maturata con luminari della scienza medica ...