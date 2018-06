Ama | danneggiati 20 mezzi per il trasbordo rifiuti VII Municipio

romadailynews

(Di lunedì 11 giugno 2018) Ama: risultato di un atto vandalico Roma – Di seguito quanto dichiarato attraverso una nota da Ama. VentiAma depredati e, temporaneamente inutilizzabili per i servizi previsti in alcune aree del VII. E’ il risultato di un atto vandalico subito questa notte dalla municipalizzata capitolina per l’ambiente. Questa mattina intorno alle 5.30, all’apertura della sede di zona di via Ettore Gabrici (VII), il personale Ama di servizio nel primo turno giornaliero ha constatato che 20 dei 27tipo ‘CR’ (furgoni per ildei), ricoverati nel cortile interno della struttura, erano stati depredati nel corso della notte. In particolare, sono state smontate le marmitte e sottratti i relativi dispositivi catalizzatori. Svuotato inoltre il serbatoio di gasolio di 4 furgoni. Il capo-zona ha immediatamente ...