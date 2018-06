Alzare la voce paga | dice Salvini cantando vittoria e ringraziando la Spagna

Migranti - Salvini : «Io in Libia entro fine mese per una missione risolutiva. Aquarius - Alzare la voce paga» : Esulta Matteo Salvini , dopo la decisione della Spagna di accogliere i 629 Migranti a bordo della Aquarius . Migranti che, secondo le Ong, sono allo stremo. Il premier Sanchez ha dato la...

Valencia accoglierà la nave Aquarius"Evitare la catastrofe" | Conte : "Grazie"Salvini "esulta" : " Alzare la voce paga" : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che permetterà alla nave Aquarius di attraccare a Valencia . Conte : "Avevamo chiesto un gesto di solidarietà. Non posso cheringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Il ministro dell'Interno: "Vittoria. 629 immigrati in Spagna. Primo obiettivo raggiunto".

Migranti : Salvini - Alzare voce paga : ANSA, - ROMA, 11 GIU - "Evidentemente alzare la voce , cosa che Italia non faceva da anni, paga cosa che il governo italiano non faceva da tempo immemore. Abbiamo aperto un fronte di discussione a ...

Aquarius - Salvini : ' Alzare la voce paga. Vediamo un nuovo inizio' - : Il ministro dell'Interno grida "vittoria" sul caso della nave che non è stata autorizzata ad attraccare nei porti italiani e che la Spagna si è offerta di accogliere. "Aperto fronte di discussione per ...

Aquarius - Salvini : " Alzare la voce paga. Vediamo un nuovo inizio" : Aquarius , Salvini : "Alzare la voce paga. Vediamo un nuovo inizio" Il ministro dell'Interno grida "vittoria" sul caso della nave che non è stata autorizzata ad attraccare nei porti italiani e che la Spagna si è offerta di accogliere. "Aperto fronte di discussione per una nuova politica dell'immigrazione. È un ...

La Spagna accoglie l'Aquarius<br>Salvini : "Alzare la voce paga" : 16.35 - "Alzare garbatamente la voce paga. Abbiamo aperto un fronte per una nuova politica dell'immigrazione a livello continentale. Naturalmente la partita non si chiude oggi, ma l'Italia non può essere la sola ad accogliere". Così Matteo Salvini in merito alla risoluzione, dell'affaire Aquarius, con la Spagna che farà sbarcare la nave a Valencia. "La nostra priorità è salvare vite. Grazie alla Spagna, ma la Ue non può andare avanti con il ...