Allunga il passo Safilo

Allunga il passo Mediobanca : Vigoroso rialzo per l' istituto di piazzetta Cuccia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,22%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un ...

Allunga il passo Brunello Cucinelli : Prepotente rialzo per il re del cachemire , che mostra una salita bruciante del 5,54% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

Allunga il passo Baxter International : Prepotente rialzo per Baxter International , che mostra una salita bruciante del 2,39% sui valori precedenti. Il movimento di Baxter International , nella settimana, segue nel bene e nel male l'...

Piazza Affari Allunga il passo - lo spread è sotto quota 250 : Indici in rialzo anche in Europa. Attese novità per la formazione del nuovo esecutivo italiano. Salvini va a Roma. A Piazza Affari giù le utility, banche a due velocità. Si rafforza l'euro che torna a 1,17 dollari. L'inflazione europea balza all'1,9%...

Piazza Affari Allunga il passo con la schiarita politica - spread a 230 : Indici in rialzo anche in Europa. Attese novità per la formazione del nuovo esecutivo italiano. Salvini va a Roma. A Piazza Affari giù le utility, banche a due velocità. Si rafforza l'euro che torna a 1,17 dollari. In calendario l'inflazione europea...

Allunga il passo Ryder System : Ottima performance per Ryder System , che scambia in rialzo del 2,48%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ryder System più pronunciata ...

Allunga il passo Norfolk Southern : Protagonista Norfolk Southern , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,42%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Norfolk Southern mantiene ...

Allunga il passo T. Rowe Price : Brillante rialzo per T. Rowe Price , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,53%. Se si analizza l'andamento del titolo con lo S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra ...

Allunga il passo Bed Bath & Beyond : Brillante rialzo per la catena retail americana , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,94%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

Allunga il passo Pioneer Natural Resources : Protagonista Pioneer Natural Resources , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,38%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...