All' originale e ' visionario' Faust di Michieletto | il premio della critica musicale

Astronomia - WASP-127b : un esopianeta molto originale - dAll’atmosfera limpida e ricca di metAlli : WASP-127b è un esopianeta molto originale. E’ uno dei pianeti meno densi mai avvistati ed è ricco di una molteplicità di metalli; non se ne trova uno così tra migliaia osservati. Tenuto d’occhio dal team di studiosi dell’Università di Cambridge e dell’Istituto di Astrofisica delle Canarie, IAC, in Spagna, le peculiarità di WASP-127b, un gigante gassoso con cieli parzialmente limpidi e forti tracce di metalli nell’atmosfera, sono finite in una ...

FC Made to measure - il sarto itinerante : Fabio Carrino e il suo originale servizio a domicilio [GAllERY] : L’originale e splendida idea di Fabio Carrino, il sarto itinerante: un servizio a domicilio per tutti coloro che non hanno tempo per lo shopping Fabio Carrino, classe 1985 di origini Lucane, precisamente di Lagonegro un paesino poco più di 5000 persone situato in Basilicata, diplomato in ragioneria, ma con la passione per la moda, trasmessa dalla madre che per tanti anni ha lavorato nel mondo dell’abbigliamento, lascia appena diciottenne i ...

Al via su Sky “Calciomercato – L’originale” : appuntamento da stasera Alle 23 : Torna il celebre programma Sky che consente di essere aggiornati sulle ultime trattative di questa sessione di calciomercato L'articolo Al via su Sky “Calciomercato – L’originale”: appuntamento da stasera alle 23 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dragon BAll Legends offre combattimenti PvP online e una storyline originale : Dragon Ball Legends è un gioco di azione basato su combattimenti PvP con i personaggi della serie di Akira Toriyama. Il gioco è caratterizzato da una grafica in 3D con orientamento verticale e da un gameplay basato sulle carte. Il gioco è accompagnato da una storyline originale e dal doppiaggio dei lottatori sia in inglese che in giapponese. L'articolo Dragon Ball Legends offre combattimenti PvP online e una storyline originale proviene da ...

moto - dal 19 al 22 aprile il "rAlly dell'umbria" Alla scoperta del territorio regionale; paparelli : evento originale e autentico per ... : Da tempo stiamo puntando su una promozione dell'Umbria che associa turismo e sport, che propone ai turisti emozioni uniche, un turismo esperienziale che coinvolge e fa vivere non una vacanza, ma la ...

Bon Jovi nella R&Roll HAll of Fame - formazione originale sul palco. E Howard Stern ci infila la battuta sul pene di Sambora : L’annuale cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame è andata in scena a Cleveland la sera del 14 aprile. Ammesse le band Bon Jovi, Dire Straits, Moody Blues, Cars e la cantante Nina Simone. Per essere candidabili gli artisti devono aver pubblicato il loro primo singolo almeno 25 anni fa. Tra gli esclusi dall’accademia quest’anno i Radiohead, i Rage Against The Machine, Kate Bush, e i Depeche Mode. I Bon Jovi si sono presentati ...

Del Piero e il sano 'egoismo' di bomber Inzaghi : siparietto irresistibile All'Originale : Ci sono gli assistman, e gli esclusivamente bomber, come Pippo Inzaghi. E poi c'è chi, come Alex Del Piero, da fantastico numero 10, era entrambe le cose. Ospiti a L'Originale di Alessandro Bonan, ...