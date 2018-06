Allerta Meteo in Piemonte | forti temporali e frane | allerta gialla

Allerta Meteo Valle d’Aosta : forti temporali e raffiche di vento : La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di attenzione per temporali forti e diffusi in tutta la Valle d’Aosta e un’Allerta gialla per ordinaria criticità idrogeologica, con validità fino alla mezzanotte di oggi. Sono attesi, in particolare dalle ore centrali e fino alla sera di oggi, “fenomeni diffusi e tendenzialmente forti e associati a raffiche di vento anche forti o molto forti.” “Le precipitazioni ...

Allerta Meteo Veneto : fino a domenica stato di attenzione sulle Dolomiti : Il Veneto resta interessato da condizioni di instabilità fino alle prime ore di domani con probabilità di rovesci e temporali, localmente anche intensi, su tutta la regione. Dal pomeriggio di domani potrebbero verificarsi rovesci e temporali, localmente anche intensi, nella zona Dolomitica. Sulla base delle previsioni meteo, la protezione civile ha dichiarato lo stato di attenzione per possibili criticità idrogeologiche dalle 8.00 di domani, ...

Allerta Meteo - allarme ESTOFEX per l’Adriatico : rischio disastro di maltempo in Austria - Slovenia e Croazia - ma attenzione anche in Italia - Montenegro e Albania : Allerta Meteo – anche oggi il bollettino ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) è molto preoccupante per il maltempo delle prossime ore tra l’Italia e i Balcani: azzeccatissime le previsioni di ieri, con i fenomeni estremi che hanno colpito il Centro/Nord del nostro Paese provocando danni e disagi, centinaia di evacuati per le frane, allagamenti e grandinate. Adesso, però, l’allarme è ben più elevato per stasera e domani: ...

Maltempo : Allerta Meteo - in arrivo temporali al centronord : Una perturbazione presente sul Mediterraneo centrale porterà nelle prossime ore piogge e temporali sulle regioni settentrionali e, localmente, anche su quelle centrali. Sulla base delle previsioni ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il forte maltempo in arrivo su mezz’Italia : allarme giallo e arancione : Allerta Meteo – Continuano gli effetti del minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo occidentale, che nelle prossime ore determinerà una fase di maltempo, in particolare sulle pianure del nord e localmente sulle regioni centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Allerta Meteo Lombardia : attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione con forti temporali. Il centro meteo regionale ha emanato l’avviso di criticità pertanto il Comune ha disposto, a partire dalle ore 20 di oggi, l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Saranno monitorati i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e attivato il radar a cura della Protezione ...

Allerta Meteo - forte maltempo in arrivo nel basso Tirreno : anche Calabria e Sicilia coinvolte nel peggioramento di Venerdì e Sabato : anche Calabria e Sicilia saranno coinvolte nel brusco peggioramento del tempo in atto sull’Italia: tra domani, Venerdì 8, e dopodomani, Sabato 9 Giugno, avremo piogge e temporali anche nel basso Tirreno, quindi nel settore più occidentale della Calabria e più settentrionale della Sicilia (vedi mappa a corredo dell’articolo). Le piogge saranno a tratti intense, con forti temporali accompagnati da raffiche di vento, locali grandinate e ...

Allerta Meteo Toscana : rischio idrogeologico - criticità “gialla” per rovesci e temporali : La Sala operativa della Protezione civile della Toscana ha diramato un codice giallo per rischio idrogeologico emesso dal centro funzionale regionale, valido dalle 16 di oggi alla mezzanotte di domani. Dal pomeriggio di oggi sono attese precipitazioni anche a carattere temporalesco più probabili sulle zone interne centro-settentrionali. Domani, in nottata, previste piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. E’ possibile ...

Allerta Meteo - anche ESTOFEX lancia l’allarme per mezz’Italia : “rischio grandine grandissima e vento furioso” : Allerta Meteo – anche ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) lancia l’allarme maltempo per le prossime ore in Italia, e in modo particolare per le Regioni del Centro sul versante Adriatico dove si prospettano serie criticità Meteorologiche tra stasera e domani. Il bollettino ESTOFEX è molto dettagliato e spiega il motivo del brusco peggioramento in modo particolare al Centro Italia, con un aumento dell’umidità nella zona ...

Forti temporali in arrivo su molte regioni : è Allerta meteo : Dopo un maggio piovoso come quasi mai in passato, in tanti speravano in un giugno prettamente estivo. Invece c'è da aspettare ancora un po' per il vero caldo. Forti temporali in arrivo...