Alitalia | ricavi da passeggeri in crescita a maggio

Alitalia - a maggio +7 - 6% ricavi da traffico passeggeri : Roma, 11 giu. , askanews, Crescono nel mese di maggio i ricavi da traffico passeggeri di Alitalia. La Compagnia ha registrato ricavi da traffico passeggeri in aumento del 7,6% rispetto al maggio 2017, ...

Alitalia : Adr - peso compagnia su Fiumicino sceso a 29% ricavi : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Il peso del vettore Alitalia in termini di ricavi aeronautici su Adr si è ridotto fortemente negli ultimi anni e oggi pesa solo per il 29%. Per quanto riguarda invece il traffico passeggeri di Fiumicino, nel primo trimestre 2018 è cresciuto del +2,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare, il traffico internazionale ha registrato un + 7% e quello di lungo raggio il +17,9%. ...

Alitalia : in 1° trim. perdite operative dimezzate a 117 mln - ricavi +6%(2) : (AdnKronos) – Tornando ai dati del primo trimestre, il risultato operativo, escluse le poste non ricorrenti, è negativo per 167 milioni rispetto a -279 milioni dello stesso trimestre del 2017. Il totale dei costi si attesta a 714 milioni di euro, in calo rispetto agli 800 milioni di euro del primo trimestre 2017. Le principali voci di costo, carburante e personale, si attestano rispettivamente a 153 milioni, -12,1%, e a 138 milioni, ...

Alitalia - perdite dimezzate e ricavi in crescita : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Alitalia archivia il primo trimestre con perdite operative dimezzate e aumento dei ricavi. A indicarlo è stato il commissario straordinario della compagnia, Stefano Paleari, nel corso dell’audizione alla Commissione speciale del Senato. I ricavi si attestano a 597 milioni con una crescita del 4%, di cui ricavi da passeggeri +6%, rispetto allo stesso periodo del 2017. L’ebitda, esclusi ricavi e costi ...

Alitalia - perdite dimezzate e ricavi in crescita : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Alitalia archivia il primo trimestre con perdite operative dimezzate e aumento dei ricavi. A indicarlo è stato il commissario straordinario della compagnia, Stefano Paleari, nel corso dell’audizione alla Commissione speciale del Senato. I ricavi si attestano a 597 milioni con una crescita del 4%, di cui ricavi da passeggeri +6%, rispetto allo stesso periodo del 2017. L’ebitda, esclusi ricavi e costi ...