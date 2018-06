Alitalia | Gubitosi | ricavi maggio buoni | anche giugno andrà bene

Rebus Alitalia - Gubitosi ha fretta. E Castellucci chiama i piloti : E tuttavia, riconosce che ormai 'una crisi di Alitalia sarebbe un problema ma, purtroppo non particolarmente rilevante perché non è più così centrale nell'economia di Fiumicino. E lo dico con grande ...

Alitalia dimezza il rosso. Ma Gubitosi avverte : "Governo - fate presto" : I commissari straordinari di Alitalia Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari sono stati ascoltati ieri dalla Commissione speciale del Senato; era il primo incontro parlamentare dopo le ...

Alitalia - Gubitosi : governo faccia presto : 22.53 "Qualunque cosa vorrà fare il nuovo governo lo faccia presto perchè il carburante si consuma, noi proviamo a consumarne poco ma si consuma". Così il commissario di Alitalia, Gubitosi, alla Commissione speciale del Senato. "Quale sarà la nuova Alitalia dipende da voi -ha aggiunto-. Tra i poteri dei commissari -ha osservato- non c'è l'indirizzo politico. Non possiamo fare il lavoro del governo, se ci chiederanno un'opinione gliela daremo". ...

Alitalia : dimezza perdite ma per Gubitosi governo deve fare presto/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Facendo poi un passo indietro, nel periodo maggio (mese di inizio dell’amministrazione) – dicembre, i ricavi hanno tenuto – nonostante le forti turbolenze – a 2,102 miliardi di euro rispetto a 2,106 miliardi dello stesso periodo del 2016. Nello stesso periodo, l’ebitda è stato negativo per 24 milioni, in calo rispetto a -190 milioni del maggio-dicembre 2016.Nel primo trimestre, hanno riferito i ...

Alitalia : dimezza perdite ma per Gubitosi governo deve fare presto/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Insomma, Alitalia ha invertito la rotta e sembra navigare ora in cieli più tranquilli. L’impegno dei commissari, in un anno di amministrazione straordinaria, è stato quello di riprendere il timone della gestione dell’azienda, agendo sulle diverse leve, dalla stabilizzazione dei ricavi al controllo dei costi, passando per il rafforzamento dei rapporti commerciali. Prioritario, ha spiegato Gubitosi, è stato ...

Alitalia : dimezza perdite ma per Gubitosi governo deve fare presto/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – Una percentuale, questa, che Aeroporti di Roma ha successivamente rettificato. “Il peso del vettore Alitalia in termini di ricavi aeronautici su Adr si è ridotto fortemente negli ultimi anni e oggi pesa solo per il 29%”, ha puntualizzato ricordando che nel primo trimestre 2018 il traffico passeggeri è cresciuto del +2,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con il traffico internazionale che ...

Alitalia : dimezza perdite ma per Gubitosi governo deve fare presto/Adnkronos : Roma, 17 mag. (Adnkronos) – Alitalia “va meglio ma non ancora bene”. Nel primo trimestre dell’anno, si riducono le perdite operative e aumentano i ricavi; a fine aprile la cassa conta 769 milioni di euro, esclusi i 145 milioni di depositi. Ma “qualunque cosa voglia fare il nuovo governo, deve fare presto, perché nel tempo il carburante si consuma”. E’ un monito forte quello che arriva dal commissario ...

Alitalia : Gubitosi - non liquidiamo ma mantieniamo in vita compagnia : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – “Per liquidare ci vuole molto poco. Ma noi non stiamo facendo una liquidazione ma cerchiamo di mantenerla in vita”. A puntualizzarlo è stato il commissario straordinario di Alitalia, Luigi Gubitosi, rispondendo alle domande dei senatori nel corso dell’audizione alla Commissione speciale. L'articolo Alitalia: Gubitosi, non liquidiamo ma mantieniamo in vita compagnia sembra essere il primo su ...

Alitalia : Gubitosi - in 2018 +9% ore volate a parità di flotta : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Nel 2018 Alitalia volerà di più con la stessa flotta. A indicarlo il commissario straordinario della compagnia, Luigi Gubitosi, nel corso dell’audizione alla Commissione speciale del Senato. “In termini di ore volate ci sarà un aumento del 9% a parità di flotta e, quindi, con un aumento di produttività”. Gubitosi ha anche commentato le performance sulla puntualità di Alitalia in questi mesi ( è ...

