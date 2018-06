Alitalia | a maggio crescono ricavi e passeggeri | Gubitosi ‘bene anche giugno’ 2

Alitalia : a maggio crescono ricavi e passeggeri - Gubitosi ‘bene anche giugno’ : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – Alitalia prosegue sulla rotta della crescita di ricavi e passeggeri . A maggio , la compagnia ha registrato ricavi da traffico passeggeri in aumento del 7,6% rispetto al maggio 2017, primo mese dell’amministrazione straordinaria e ha trasportato 1.908.311 passeggeri con una crescita del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, trainata, in particolare, dalla positiva performance del lungo ...

Continuità : Alitalia aumenta i posti del 50% per i voli dal 20 aprile al 2 maggio : L'aumento complessivo su tutti i collegamenti, da Cagliari per Fiumicino e Linate e da Alghero per lo scalo milanese, è del 49%. Le poltrone in vendita sono al momento 72292, 23842 in più di quelle ...