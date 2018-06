Alfa Romeo Giulia - In gamma la nuova Sport Edition

Auto – Alfa Romeo Giulia Sport Edition arriva negli showroom : Alfa Romeo Giulia Sport Edition, in edizione limitata, si caratterizza per stile Sportivo e ricca dotazione di serie Stile e contenuti Sportivi con un significativo vantaggio cliente: questa, in sintesi, l’anima della nuova serie speciale Sport Edition, nata per soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti e, al contempo, inclini alla Sportività. La nuova Alfa Romeo Giulia Sport Edition si caratterizza per un look capace di evocare il ...

Alfa Romeo GTV - il Biscione sale in cattedra con la sua nuova Gran Turismo : Versione coupé della Giulia, la nuova GTV avrà prestazioni da supercar e porterà in dote anche il restyling della berlina da cui deriva come immaginato dal rendering di Laco Design La Casa del Biscione vuole tornare tra i Grandi dell’automobilismo sportivo e per farlo utilizzerà due carte: l’elitaria 8C da 700 CV e la nuova Alfa Romeo GTV, storica sigla che significa Gran Turismo Veloce. Versione coupé della Giulia, la nuova GTV avrà prestazioni ...

Alfa Romeo Stelvio : oltre 10.000 esemplari venduti in Europa nei primi 4 mesi del 2018 : Prendendo in considerazione i dati di vendita che riguardano i primi 4 mesi di quest'anno, il Biscione ha registrato 10.603 immatricolazioni in UE del suo Sport Utility Vehicle . Bisogna considerare ...

Salone dell’Auto di Torino – Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e il Concept Jeep Trailcat alla Supercar Night Parade : alla chiusura del Salone dell’Auto di Torino 2018 hanno sfilato Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e il Concept Jeep Trailcat Stelvio Quadrifoglio, il top della gamma Alfa Romeo e l’incredibile Concept Jeep Trailcat hanno sfilato alla Supercar Night Parade – l’evento glamour che ha chiuso la giornata inaugurale del Salone dell’Auto di Torino. L'articolo Salone dell’Auto di Torino – Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e ...

Alfa Romeo Giulietta : la prossima generazione punterà sul baricentro alto : Attesa per il 2022, la futura generazione della Giulietta abbraccerà un aspetto in stile crossover Lo scorso 6 giugno, Marchionne ha svelato l’atteso piano industriale della Casa del Biscione che comprende le novità del brand da qui fino al 2022. Chi aspettava una nuova generazione della Giulietta rimarrà deluso, perché l’attuale modello rimarrà in vendite fino al 2022, anno in cui è attesa la futura versione. Nonostante manchi ancora un bel po’ ...

Alfa Romeo Mole Costruzione Artigianale 001 : Al Salone di Torino Parco Valentino Adler Group e UP Design svelano il primo frutto della loro collaborazione: la nuova one-off Alfa Romeo Mole Costruzione Artigianale 001, una supercar su base Alfa Romeo 4C, di cui Umberto Palermo ha reinterpretato la carrozzeria e gli interni nella continuità della tradizione dei carrozzieri italiani. L’Alfa Romeo Mole […] L'articolo Alfa Romeo Mole Costruzione Artigianale 001 sembra essere il ...

Alfa Romeo 8C - ecco come potrebbe essere la supercar con l’anima da Ferrari [RENDERING] : Il futuro bolide targato Alfa Romeo vanterà una meccanica ibrida in grado di sviluppare la bellezza di 700 CV Qualche giorno fa il cuore degli appassionati della Casa del Biscione era stato scaldato dall’annuncio del prossimo arrivo della supercar Alfa Romeo 8C. Il debutto della vettura era stato anticipato infatti da Sergio Marchionne in occasione della presentazione del nuovo piano industriale della Casa di Arese che avevo snocciolato ...

Alfa Romeo potrebbe acquistare Sauber - Rumor : ... la terra d'origine di Sauber, Alfa Romeo vorrebbe acquistare il team per poter disporre di una propria scuderia nel mondo della Formula 1 . Alfa Romeo: il Biscione starebbe valutando l'acquisto del ...

Mole 001 - Alfa Romeo 4C con lo stile della Giulia : E' come guardare Alfa Romeo 4C con gli stilemi di Giulia e Stelvio. Mole Costruzione Artigianale 001 parte dalla sportività senza compromessi della due posti del Biscione per trasformarne il design e ...

Alfa Romeo Mole Costruzione Artigianale 001 : sarà presentata al Salone di Torino : Eccola la prima novità mondiale del Salone dell'Auto del Valentino di quest'anno, si chiama Alfa Romeo Mole Costruzione Artigianale 001 ed è una one-off o modello unico. Nata dalla nuova partnership tra la carrozzeria Up Design (del siciliano Umberto Palermo) e l'azienda Adler Group già produttrice della mono-scocca in fibra di carbonio della 4C base. Si perché nascosta sotto la nuova carrozzeria si nasconde la piccola bi-posto del biscione, che ...

Alfa Romeo Mole Costruzione Artigianale 001 : connubio perfetto tra fascino e potenza [FOTO] : L’ultima creazione Artigianale della factory di Umberto Palermo vuole rendere omaggio a Torino, capitale del design automobilistico italiano L’Alfa Romeo 4C è una super car compatta dalle prestazioni entusiasmanti che incarna perfettamente lo spirito sportivo della Casa del Biscione. Anche se purtroppo questo modello non avrà un’erede, la 4C continua ad essere fonte di ispirazione come dimostra la Mole Costruzione Artigianale 001, realizzata ...

Nuova Alfa Romeo GTV : confermata da Marchionne la Giulia Coupé da oltre 600 CV : In occasione della presentazione del piano industriale dell’Alfa Romeo, Sergio Marchionne ha annunciato il ritorno in grande stile di un nome storico per la Casa del Biscione Finalmente le numerose indiscrezioni dei giorni scorsi sono state confermate: la versione Coupé dell’Alfa Romeo Giulia si farà e prenderà il nome di GTV, nome storico della Casa del Biscione. La vettura prenderà il posto dell’attuale 4C e vanterà una meccanica di primo ...

Top Drive - Alfa Romeo Giulia vs Stelvio : l'anima del Quadrifoglio - VIDEO : Pista di Vairano: in una giornata ideale sincontrano (non per caso) due auto eccezionali, entrambe con il marchio Alfa Romeo: la Giulia Quadrifoglio e la Stelvio Quadrifoglio. Modalità Race. Mille e venti cavalli in due, carbonio a profusione, modalità Race del manettino. Ad accoglierle ci sono il nostro direttore, Gian Luca Pellegrini, e lingegner Paolo Massai. Ce nè abbastanza si sente già lodore della gomma bruciata.

Boom Jeep - maggio record per le vendite : +129 - 6%. Bene anche Alfa Romeo : +3 - 8% : BALOCCO - Risultati eccezionali per Jeep, che a maggio ottiene il migliore risultato mai raggiunto in Italia con quasi 9.900 immatricolazioni , +129,6%, e una quota del 5%, in crescita di ben 2,9%....