ilfattoquotidiano

: Alessio Lega, cosa vuol dire cantare gli ultimi - erregi69 : Alessio Lega, cosa vuol dire cantare gli ultimi - TutteLeNotizie : Alessio Lega, cosa vuol dire cantare gli ultimi - Cascavel47 : Alessio Lega, cosa vuol dire cantare gli ultimi -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Ha fatto notizia in questi giorni un’intervista di Diego Bianchi, durante il programma di La7 Propaganda Live, a Aboubakar Soumahoro, sindacalista dirigente Usb. Nell’intervista colpiscono le parole lucide del ragazzo riguardo le rivendicazioni sindacali di semplice dignità umana, a pochi giorni dal brutale assassinio a fucilate di Soumaila Sacko. Sono parole che fanno pensare come in effetti oramai in Italia certe esigenze chiare possano venire solo da chi vive realmente situazioni ai limiti del disumano o, come si usaspesso, “dal basso”. Sono d’altronde quelle stesse situazioni e quello stesso “basso” che oramai la sinistra, e in particolare il Partito democratico, non sembra proprio più in grado di intercettare e rappresentare. Queste realtà però non solo esistono, ma hanno anche una potenza incontrollabile perché capaci di atti rivendicativi ben più efficaci ...