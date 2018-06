Alessio Bernabei ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Ti ricordi di me?”

Ti ricordi di me? è il nuovo singolo di Alessio Bernabei : svelata la data ufficiale : Il nuovo singolo di Alessio Bernabei è Ti ricordi di me? Ad annunciarlo è l'artista di Tarquinia con un post sui suoi canali social ufficiali, nei quali da mesi si attende il suo ritorno dopo le voci di cambio di manager ventilato solo qualche mese fa. Il brano arriva in radio a partire dal 15 giugno e ancora non si conoscono i dettagli della sua nuova espressione discografica, se si limiterà a un singolo per l'estate o se sarà parte di un ...

Fan Caraoke con Cristina D’Avena e Alessio Bernabei il 2 maggio su Rai2 : tutti gli ospiti : Fan Caraoke con Cristina D'Avena stasera, mercoledì 2 maggio, alle 23.40 su Rai2. A guidare l'audio di Fan Caraoke c'è il conduttore Andrea Perroni (attore, comico e conduttore radiofonico italiano); a bordo la regina delle sigle dei cartoni animati con una serie di altri ospiti musicali e non. Cristina D'Avena si racconterà. Aneddoti della sua vita e della sua carriera, unitamente alle canzoni che l'hanno resa celebre relative ai migliori ...

Alessio Bernabei rilascia il nuovo singolo ma non cambia manager : Alessio Bernabei rilascia il nuovo singolo e continua a lavorare con l'entourage del post Dear Jack. Il nuovo brano verrà rilasciato con l'etichetta discografica Warner Music Italy, con la guida del manager Gaetano Puglisi - che lo ha accolto sotto la sua ala protettrice dal momento dell'addio al gruppo. OM smentisce il cambio di management e, a proposito di One Shot Agency, precisa che la collaborazione tra la suddetta e l'artista si è ...