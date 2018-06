Alessia Macari e Oliver Kragl | matrimonio rimandato

Alessia Macari e Kragl - matrimonio rimandato : non si sposano più nel 2018 : Quando si sposano Alessia Macari e Oliver Kragl? Il matrimonio non sarà nel 2018 Dopo la romantica proposta di matrimonio avvenuta lo scorso autunno, sono in molti ad aspettare le nozze di Alessia Macari e Oliver Kragl. Ma l’evento non è stato ancora fissato: ergo, i due non si sposeranno entro la fine del 2018, […] L'articolo Alessia Macari e Kragl, matrimonio rimandato: non si sposano più nel 2018 proviene da Gossip e Tv.