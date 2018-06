Albalonga calcio | Giovanissimi regionali B in trionfo

Albalonga calcio : Follo convocato nella Nazionale Dilettanti Under 18 : Roma – Davide Follo, attaccante classe 2000 in forza all’Albalonga, è stato convocato nella Nazionale Dilettanti Under 18 che da lunedì prossimo affronterà il 42esimo trofeo “Angelo Dossena” a Crema. La gara d’esordio degli azzurrini è in programma contro gli sloveni del Maribor proprio l’11 giugno. Poi a seguire ci saranno i confronti con Atalanta (12 giugno) e Chievo Verona (13 giugno). In caso di passaggio del turno le semifinali sono ...

Albalonga calcio - Follo convocato nella Dilettanti Under 18 : Albalonga calcio, Follo convocato nella Nazionale Dilettanti Under 18 per il trofeo “Dossena” Albano Laziale (Rm) – Davide Follo, attaccante classe 2000 in forza all’Albalonga, è stato convocato nella Nazionale Dilettanti Under 18 che da lunedì prossimo affronterà il 42esimo trofeo “Angelo Dossena” a Crema. La gara d’esordio degli azzurrini è in programma contro gli sloveni del Maribor proprio l’11 giugno, poi a seguire ci saranno i confronti ...

Albalonga calcio (serie D) : Bianchi - una stagione più esaltante : Roma – Ancora non si è totalmente conclusa la stagione dell’Albalonga, ma con la fine di maggio arriva anche il classico tempo dei bilanci. E quello della società castellana è stato davvero ricchissimo come sottolinea il direttore generale Alessandro Bianchi. “Tra quanto visto con la serie D e con il settore giovanile, credo di poter dire che questa è stata una delle stagioni più esaltanti della nostra storia”. “Per ...

Albalonga calcio (serie D) : Camerini - la domanda di ripescaggio : Roma – L’Albalonga conclude la sua fantastica stagione con la “ciliegina” della vittoria dei play off di serie D. Nella finale col Trastevere la squadra azzurra si è imposta per 3-1 dopo i tempi supplementari. Decisivo il fresco ex Pagliarini, autore del gol dell’1-1 con cui i ragazzi di mister Mariotti hanno guadagnato i supplementari dopo il vantaggio a inizio ripresa firmato da Cardillo. Poi ancora Pagliarini a metà del secondo tempo ...

Albalonga calcio (serie D) : Pagliarini - ora i play off : Roma – L’Albalonga cede nell’ultimo turno di campionato. La squadra di mister Marco Mariotti ha perso per 4-2 sul campo dell’Aprilia in una gara senza grandi stimoli di classifica per entrambe le formazioni. L’unico rammarico per i castellani è stato il cartellino rosso comminato a Corsetti per un fallo di mano in area di rigore. Un provvedimento decisamente eccessivo e inspiegabile che costringerà il fantasista a saltare la semifinale ...

Albalonga calcio (serie D) : Polizzi - onore al Rieti : Roma – L’Albalonga vince l’ultima partita casalinga della stagione regolare e aggancia quota 70 punti. Una cifra che può far gonfiare il petto alla società del presidente Bruno Camerini e ai ragazzi di mister Marco Mariotti. La squadra castellana ha battuto l’Anzio per 1-0 costringendo i tirrenici alla matematica retrocessione in Eccellenza. “Una partita simile alle ultime che abbiamo giocato in casa”, dice l’attaccante classe ...

Albalonga calcio (serie D) : Tomei - pari amaro : Roma – Tre 0-0 interni consecutivi. Così l’Albalonga ha frenato la sua rincorsa al Rieti capolista del girone G ora con quattro punti di vantaggio. L’occasione che i castellani hanno avuto ieri, con la prima della classe sconfitta in casa dal Monterosi, è stata davvero ghiotta, ma ancora una volta gli azzurri non sono riusciti ad andare oltre un punteggio “ad occhiali” tra le mura amiche. “Quella contro la Lupa Roma è stata una ...

Albalonga - Paolacci e la volata finale : «Nel calcio può succedere di tutto…» : ALBANO LAZIALE - L'Albalonga torna alla vittoria e lo fa con uno squillante 5-2 sul campo del San Teodoro, in piena lotta per evitare la retrocessione diretta. 'Sulla carta non era una gara semplice, ...