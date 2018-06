Alaska | un orso comodamente seduto ad un tavolo da picnic VIDEO

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 giugno 2018) Ecco il momento in cui una donna di 53 anni ha scoperto unaldel suo giardino come una persona in attesa della cena. Carole Bullman ha scoperto l’bruno nel giardino della sua casa in. Molto probabilmente l’animale è stato attratto dalla possibilità di trovare cibo. La posa aldadel singolare imbucato ha ricordato a molti il popolareYoghi, l’iconico personaggio dei cartoni animati che ripeteva “sono più intelligente dell’medio”. E questo sembra proprio il caso. Bullman ha raccontato: “Viviamo vicino ad un torrente e gli orsi attraversano il nostro giardino regolarmente. Da quando abbiamo messo ildaun paio di anni fa, sembrano esserne affascinati e se ci sono vasi di fiori o qualcosa di simile, li svuotano, sicuramente alla ricerca di cibo”. Ha poi continuato: “Le nostre telecamere di sicurezza mostrano ...