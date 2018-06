Alanis Morissette “Sono cantante grazie alla Chiesa La cosa a cui tengo di più? Il

Francesca Michielin/ "Domata" Roma scalderà il palco con Alanis Morissette (Concertone Primo Maggio 2018) : Francesca Michielin canterà sul palco del Concerto del Primo Maggio e poi tornerà sulla ribalta internazionale che oramai le appartiene. Sarà lei ad aprire il concerto di Alanis Morissette (Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:47:00 GMT)

Alanis Morissette - la riconoscete? : Così diversa da non essere riconosciuta neanche dai suoi più fedeli fan. La cantante canadese Alanis Morissette ha fatto un cambio di look radicale e durante il backstage dello show Dear Evan Hansen a Brodway è apparsa con capelli corti. Un pixie cut con frangetta e occhiali da vista in stile nerdy. Lei che da almeno vent’anni ha sempre portato i capelli lunghi castani con onde boho-chic, a cui ha alternato variazioni di biondo va avuto ...