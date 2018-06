optimaitalia

: Al completo Samsung Galaxy S8 Tre con aggiornamento XXU2CRED, cosa cambia - wordweb81 : Al completo Samsung Galaxy S8 Tre con aggiornamento XXU2CRED, cosa cambia - OptiMagazine : Al completo#SamsungGalaxyS8 Tre con aggiornamento XXU2CRED, cosa cambia - TecnoWizBlog : Come fare backup completo Android sul PC senza permessi root -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Entrambi i modelli diS8 Tre del 2017 possono contare da oggi 11 giugno sull'ultimosoftware disponibile per il device. Sto parlando del pacchettoche nei giorni scorsi ha fatto la sua comparsa sul modello Plus dell'ex top di gamma e che ora ha visto la luce anche sull'esemplare standard.A parte la sigla dell'update che probabilmente non dirà nulla alla maggior parte dei nostri lettori, di qualestiamo parlando? Il fimrware presenta la patch di sicurezza del mese di maggio, la più recente per ilS8, nonostante sia pure iniziato il mese di giugno da più di 10 giorni. Il software dunque corregge alcune vulnerabilità del sistema operativo ma va anche oltre e migliorare, ad esempio, l'esperienza fotocamera.Prima sulS8 Plus e ora anche sulS8 Tre, ecco che il pacchetto, come dichiarato da ...