Al centro degli acquisti Alcoa

Brunetta a Salvini : “Torna da noi - Matteo. Ricostruiamo centrodestra con Berlusconi. M5s? Degli scappati di casa” : “Forza Italia, forza centrodestra. Torna a casa, Matteo“. E’ l’appello rivolto a Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Radicale, dal deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, che spiega: “Berlusconi è quello che per primo capta i bisogni di un movimento, di un popolo, di un partito. Non basta la sua rieleggibilità, certamente necessaria affinché possano cambiare gli equilibri all’interno del centrodestra e ...

Terremoto centro Italia - il sindaco di Amatrice : “Al presidente Conte chiederò degli impegni” : “Al presidente Conte chiederò degli impegni, allo studio ci sono emendamenti che possono dare un’accelerazione alla ricostruzione, poi ho bisogno di stare con lui per chiedergli altre cose, voglio spiegargli cosa è successo e cosa deve succedere“: lo ha dichiarato il sindaco facente funzioni di Amatrice, Filippo Palombini, in riferimento alla visita del premier Giuseppe Conte nelle zone colpite dal Terremoto nel 2016. Questa ...

Forza Italia sostiene Matteo Salvini : 'Sì a blocco degli sbarchi - è nel programma del centrodestra' : Forza Italia rompe il silenzio della prima settimana di governo giallo-verde, con una dichiarazione ufficiale a sostegno della decisione di Matteo Salvini di non far attraccare in un porto Italiano la ...

Al centro degli acquisti Mediaset : Prepotente rialzo per il Biscione , che mostra una salita bruciante del 2,39% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, ...

Al centro degli acquisti STMicroelectronics : Seduta decisamente positiva per l' azienda italo-francese di semiconduttori , che tratta in rialzo del 3,00%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ...

Al centro degli acquisti Mediobanca : Brilla l' istituto di piazzetta Cuccia , che passa di mano con un aumento del 2,58%. La tendenza ad una settimana di Mediobanca è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento ...

Al centro degli acquisti Banca Generali : Seduta decisamente positiva per il gruppo Bancario , che tratta in rialzo del 2,24%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del ...

Dino Bramanti candidato del centro destra a Messina - ha tenuto un incontro con l'Ordine degli Avvocati : obiettivo questo che vede uniti tutti i rappresentanti della politica in modo trasversale. La perdita della Corte d'Appello non è una problematica che riguarda solo gli operatori della giustizia ma l'...

Al centro degli acquisti Fineco : Prepotente rialzo per il leader italiano nell'equity trading , che mostra una salita bruciante del 2,67% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Fineco è più fiacca rispetto all'...

Ripatransone - il teatro degli Hors Lits nei giardini segreti del centro storico : Al termine degli spettacoli fatevi guidare dall'olfatto ed inseguite i profumi del cibo fino alle trattorie ripane. La prenotazione è necessaria. Indirizzo email: [email protected] Telefoni: 320 ...

M5s-Lega - Meloni (FdI) : “Premier? Per rispetto del voto degli italiani dovrebbe essere esponente del centrodestra” : Giorgia Meloni ospite a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 a proposito dell’invito di Matteo Salvini di entrare nel governo ha commentato: “Ho letto che gli farebbe piacere che Fratelli d’Italia entrasse nel governo, ma mi corre l’obbligo di segnalare che questo sentimento non è stato accompagnato da gesti in questo senso. In queste settimane noi non abbiamo mai condiviso quello che veniva fatto ” L'articolo M5s-Lega, ...

Biblioteca degli Alberi : il 3° parco più grande del centro di Milano : Verrà inaugurata ad ottobre la Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova, 3° parco più grande del centro di Milano. Progettaata dallo studio olandese Inside Outside/ Petra Blaisse di Amsterdam, in collaborazione con lo studio Giorgietta di Milano, racchiuderà in 9,5 ettari di estensione 90 mila piante tra siepi, arbusti, rampicanti e piante acquatiche. Essa verrà suddivisa in 3 zone principali: una più ampia fra Melchiorre Gioia, Via Pirelli e Via ...

Al centro degli acquisti Bp Plc : Seduta decisamente positiva per Bp Plc , che tratta in rialzo del 2,22%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Bp Plc mantiene forza relativa positiva in ...

Al centro degli acquisti Prima Industrie : Prepotente rialzo per Prima Industrie , che mostra una salita bruciante del 2,09% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Prima Industrie rileva un allentamento della curva rispetto ...