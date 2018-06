Al centro culturale Agorà la mostra fotografica di Stefano Lotumolo

Cos'è oggi il centrosinistra? Un vocabolario per l'identità culturale del Pd : Dire -come dice Di Maio dei Cinque stelle- di non essere né di destra né di sinistra non significa niente. Ma la sinistra cos'è? E la destra? I Cinque stelle non hanno una identità culturale e, con maggiori responsabilità storiche, anche le altre forze ne sono sprovviste.Attenzione: l'identità culturale non è l'ideologia ma la motivazione, il sistema ideale, filosofico e storico nel quale si crede ...