Aida Nizar dice no al GF Vip per L’Isola dei Famosi?

Aida Nizar e Loredana Lecciso al Trono Over? Il comunicato stampa! : Da alcuni giorni circola la notizia che due dame molto popolari sono candidate al prossimo Trono Over di Uomini e Donne. Le due dame sarebbero nientemeno che Aida Nizar, la logorroica ed esplosiva concorrente del Grande Fratello 2018, e Loredana Lecciso, ex di Al Bano e fresca di rottura. La notizia ha subito scaldato gli animi e scatenato da una parte commenti di apprezzamento e dall’altra altrettante critiche. Ma ecco il colpo di scena, un ...

Grande Fratello 15 - Aida Nizar : "I miei ex fidanzati? Non sono mai stata innamorata di loro come lo sono di me stessa" : Aida Nizar ha spaccato... a metà il pubblico televisivo italiano. Una delle concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello, infatti, ha diviso il pubblico tra chi apprezza la sua personalità esagerata, i suoi comportamenti esaltati e il suo ego strabordante e chi la disprezza, nel vero senso del termine.prosegui la letturaGrande Fratello 15, Aida Nizar: "I miei ex fidanzati? Non sono mai stata innamorata di loro come lo sono ...

Grande Fratello 2018/ Aida Nizar furiosa : "Gli altri concorrenti? Vuoti e senza valori - ma Luigi Favoloso..." : Grande Fratello 2018, Aida Nizar torna all'attacco dopo la fine del reality. "Gli altri concorrenti? Sono Vuoti e senza valori" ma Luigi Favoloso no.....(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 06:45:00 GMT)

Aida Nizar contro il Grande Fratello : 'Nella casa il peggio d'Italia' : 'Quelle persone non mi hanno capita perché non sono solari, perché sono vuote e senza valori. Non hanno studiato e non sanno fare nulla. Aida, invece, è laureata, parla quattro lingue e lavora da 15 ...

Uomini e Donne - Aida Nizar e Loredana Lecciso troniste? La smentita dell'ufficio stampa : L'edizione 2017/18 di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda su Canale 5 al termine della pausa estiva. Durante il corso della prossima estate, come di consueto, circoleranno numerose indiscrezioni e rumors riguardanti gli eventuali protagonisti della nuova edizione che partirà a settembre.A riguardo, il settimanale Vero Tv ha lanciato due "bombe": la partecipazione di Aida Nizar, la controversa star ...

Maria De Filippi - colpo grosso per U&D : Aida Nizar e Loredana Lecciso sul trono : Dal prossimo settembre, potremmo assistere a una inaspettata rivoluzione a Uomini e Donne : due delle poltrone del trono classico potrebbero infatti essere occupate da Aida Nizar e Loredana Lecciso . ...

Aida Nizar/ “Barbara d'Urso? Mi hanno chiamato altre reti - ma non dimentico chi mi ha lanciato” : Aida Nizar e l'amore, i progetti per il futuro e i suoi trascorsi sentimentali e lavorativi in Spagna: il racconto a Novella 2000 dell'effervescente concorrente del Grande Fratello 2018.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:56:00 GMT)

Uomini e Donne : arrivano Loredana Lecciso e Aida Nizar? : Aida Nizar sul trono di Uomini e Donne insieme a Loredana Lecciso? La notizia lanciata da Vero Tv ha dell’incredibile: secondo la rivista infatti Aida Nizar e Loredana Lecciso avrebbero ricevuto la chiamata da Maria De Filippi per partecipare alla nuova edizione di Uomini e Donne in partenza da settembre. Le due inoltre potrebbero ricoprire anche il ruolo più prestigioso quello di troniste. Il motivo di questo colpaccio sarebbero gli ...

Aida Nizar e Loredana Lecciso troniste di Uomini e Donne?/ Maria De Filippi e la mossa necessaria… : Aida Nizar e Loredana Lecciso troniste di Uomini e Donne? Maria De Filippi le vorrebbe sul trono per contrastare i palinsesti della rete ammiraglia Rai. (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 09:21:00 GMT)

Grande Fratello - Cristiano Malgioglio attacca Aida Nizar : 'Ha rovinato il programma' : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Le ultime novita' svelano che Cristiano Malgioglio ha rilasciato delle nuove dichiarazioni, dove ha letteralmente asfaltato Aida Nizar e Simone Coccia Colaiuta. GF15: Cristiano Malgioglio contro Alberto Mezzetti Cristiano Malgioglio è tornato a far parlare di sé a poche ore dalla conclusione del ...

Uomini e Donne : Aida Nizar e Loredana Lecciso nuove troniste : Nuovi tronisti Uomini e Donne: spuntano i nomi di Aida Nizar e Loredana Lecciso Uomini e Donne è finito da poco ma già si lavora alla prossima edizione. Chi saranno i nuovi tronisti di settembre? Secondo quanto si legge sull’ultimo numero del settimanale Vero Tv, Maria De Filippi starebbe valutando due “nomi importanti”. Quelli di Aida […] L'articolo Uomini e Donne: Aida Nizar e Loredana Lecciso nuove troniste proviene da ...

Gf - Rita Dalla Chiesa sbotta contro Aida Nizar : "Fuori dall'Italia" : Domenica scorsa, Aida Nizar ha ricevuto una multa da 450 euro dai vigili per aver fatto il bagno nella Fontana di Trevi. L'episodio, ovviamente, non è passato inosservato e ha scatenato un mare di ...

Aida Nizar al Gf Vip? Arriva la verità della spagnola : Finito il Gf Nip, tutto si è messo in moto per reclutare i nuovi concorrenti che entreranno nella casa del Gf Vip.E tra possibili corteggiatori e tronisti di Uomini e Donne e ex concorrenti dell'Isola dei Famosi, è partito il toto nome. Fra questi ci è finito pure quello di Aida Nizar. L'ex concorrente del Gf Nip, infatti, con il suo temperamento non del tutto sobrio ha conquistato il pubblico. Nel bene e nel male, infatti, la spagnola fa ...

Aida Nizar : "No al Grande Fratello Vip 2018" : Il Grande Fratello Vip 2018 tornerà a settembre con la conduzione di Ilary Blasi. In queste settimane, si sta mettendo a punto il cast della terza stagione della versione vip del reality di Canale 5. Aida Nizar, turbolenta e controversa concorrente della quindicesima edizione ha ammesso, sui propri social, di aver rifiutato la promozione sul campo: Aida ha detto no. Ci sono altre cose affascinanti da fare. La defezione della bella spagnola ...