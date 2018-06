Abusi | Papa accetta dimissioni dei primi tre vescovi cileni

Il papa ha accettato le dimissioni di tre vescovi cileni coinvolti nello scandalo di Abusi sessuali : Il papa ha accettato le dimissioni di tre vescovi cileni coinvolti nello scandalo di abusi sessuali interno alla Chiesa di cui si era molto parlato all’inizio dell’anno, per via di alcune dichiarazioni per cui lo stesso papa era stato criticato. I tre The post Il papa ha accettato le dimissioni di tre vescovi cileni coinvolti nello scandalo di abusi sessuali appeared first on Il Post.

Abusi sessuali : la lettera di papa Francesco ai preti cileni : Il Vaticano analizza la situazione dei cattolici alla luce della severa relazione del vescovo Charles Scigluna inviato dal pontefice nel Paese sudamericano

Papa Francesco striglia i vescovi ma contro scandali e Abusi non basta tagliare qualche testa : Il Papa ha confessato che per lui sono dolorosi i fatti di cronaca, che parlano di ecclesiastici finiti a farsi manipolare in materia economica mettendosi in mani sbagliate o, peggio, che hanno "...

Papa Francesco striglia i vescovi ma contro scandali e Abusi non basta tagliare qualche testa : Papa Francesco sprona di nuovo i vescovi italiani. Aprendo i lavori della Cei, il pontefice ha collegato la caduta delle vocazioni per il sacerdozio e la vita religiosa non solo alla “cultura del provvisorio” che sembra contrassegnare l’epoca contemporanea, ma anche a fenomeni negativi che si verificano nella Chiesa: “scandali e testimonianza tiepida”. Francesco ha messo le mani avanti: il suo intento, ha detto, è di condividere con i vescovi ...

"Dio ti ama così" - le parole del Papa a gay vittima di Abusi : Mi ha detto: 'Juan Carlos, che tu sia gay non importa. Dio ti ha fatto così e ti ama così e non mi interessa . Il Papa ti ama così. Devi essere felice di ciò che sei'". E' la frase che Papa Francesco -...

Tutti e 34 i vescovi cileni hanno presentato le proprie dimissioni a papa Francesco in relazione a un noto caso di Abusi sessuali : Tutti e 34 i vescovi cileni hanno offerto le proprie dimissioni a papa Francesco in relazione al caso di abusi sessuali interno alla Chiesa di cui si era molto parlato all’inizio dell’anno, per via di alcune dichiarazioni per cui lo The post Tutti e 34 i vescovi cileni hanno presentato le proprie dimissioni a papa Francesco in relazione a un noto caso di abusi sessuali appeared first on Il Post.

"Avete coperto gli Abusi". Dopo il j'accuse del Papa si sono dimessi tutti i vescovi cileni : Si sono dimessi tutti i vescovi cileni che sono stati chiamati in Vaticano da Papa Francesco per affrontare la grave crisi della Chiesa in quel Paese a seguito delle coperture sulla pedofilia.O meglio hanno presentato tutti per iscritto le loro dimissioni al Papa e sarà il Papa che dovrà decidere il loro destino. Il giorno Dopo la fine dell'incontro in Vaticano, sono stati gli stessi vescovi durante una conferenza stampa a rendere ...

Abusi - Papa Francesco incontrerà i vescovi cileni : Papa Francesco incontrerà i vescovi del Cile dal 15 al 17 maggio nell'auletta dell'Aula Paolo VI per fare piena luce sui casi di Abusi sessuali da parte del clero . "Il Santo Padre, richiamato dalle ...

Abusi - il Papa e i vescovi cileni : chiarire “le responsabilità di ciascuno? : Tre giorni di incontri serrati, nell'auletta dell'Aula Paolo VI, per vedere ciascuno dei 31 vescovi ordinari e ausiliari attualmente in carica in Cile, più due emeriti. Il fine è quello di «discernere insieme, alla presenza di Dio, la responsabilità di tutti e di ciascuno» nelle «ferite devastanti» provocate dagli Abusi sessuali e di potere accadut...

Papa Francesco incontra le vittime di Abusi. E la sua è un’autocritica radicale e pubblica : Papa Francesco ha dedicato questo weekend a incontri separati con tre vittime di un noto prete-predatore cileno: Fernando Karadima, carismatico animatore di parrocchia a Santiago del Cile, privato finalmente della tonaca nel 2011 dopo anni di vergognosi insabbiamenti. Per Francesco l’appuntamento con Juan Carlos Cruz, James Hamilton e Josè Andres Murillo, ospiti nella sua residenza Santa Marta, rappresenta un momento particolarissimo del ...

Papa Francesco : “Provo dolore e vergogna per gli Abusi dei vescovi in Cile” : In una lettera inviata ai vescovi cileni il Pontefice scrive. In Cile "molte vite crocifisse e confesso che questo mi causa dolore e vergogna".Continua a leggere