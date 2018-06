' Abusata dal compagno della mamma' | 14enne ascoltata oggi in incidente probatorio

Cile - ex suora confessa : 'Molestata e Abusata dalla madre superiora' : Intanto sta affiorando anche la piaga degli abusi , sessuali e psicologici, all'interno del mondo religioso femminile. Un caso, in particolare, ha scoperchiato un ulteriore filone da approfondire, ...

Messina : segregata in casa e Abusata dal convivente - arrestato ventitreenne : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - segregata in casa, maltrattata e abusata sessualmente. Si è trasformato in un incubo il sogno di una ragazza di 23 anni di Messina che un anno fa aveva deciso di andare a convivere con il suo compagno. Un uomo geloso e violento che sin dall'inizio della convivenza ha c

Whitney Houston fu Abusata da piccola dalla cugina : Whitney Houston da piccola fu abusata sessualmente dalla cugina Dee Dee Warwick. Il film documentario “Whitney” di Kevin McDonald, presentato fuori concorso al

Whitney Houston fu Abusata sessualmente dalla cugina. Il doc bellissimo e doloroso sulla diva a Cannes : Nonostante youtube ci abbia abituato e così l'era del tutto pubblico in cui viviamo, c'è qualcosa di indecente quando guardiamo filmati privati, familiari che forse non erano destinati ad una visibilità globale, niente di illegale, rubato, sia chiaro, molte immagini sono purtroppo anche documenti storici noti, così come le copertine strillate di quegli anni con le immagini shock della casa diventata una raffineria di ...

