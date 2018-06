A Raqqa come in Vietnam | la guerra di annichilimento degli Usa

"Napoli è come Raqqa". Ma fu solo un incidente : Il paletto di ferro che il 12 maggio scorso ha sfondato il vetro laterale di un'ambulanza che sta trasportando un paziente in gravi condizioni? Non fu vandalismo, ma solo un incidente. Lo ha stabilito l'indagine della polizia che smonta così la tesi dell'aggressione che ha portato il presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, Silvestro Scotti, a dire che "per i medici, e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come ...

Questore : "Napoli come Raqqa? Gli spot non fanno bene alla città" : De Iesu al presidente dell'Ordine dei Medici: "Consiglierei una moderazione nei termini che vengono usati". De Luca: "Sinergie contro i violenti"

NAPOLI - ASSALTO ALLE AMBULANZE : "CITTÀ COME Raqqa"/ Rabbia violenta di un trasportato : nuovo caso : NAPOLI, ASSALTO ALLE AMBULANZE, l’ordine dei medici: “Sembra Raqqa”. Raid continui contro i soccorsi nella città partenopea, le violenze verso il personale sono quotidiane(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 17:32:00 GMT)

Aggredito equipaggio 118 - presidente medici : “Napoli è come Raqqa” : Aggredito equipaggio 118, presidente medici: “Napoli è come Raqqa” Aggredito equipaggio 118, presidente medici: “Napoli è come Raqqa” Continua a leggere L'articolo Aggredito equipaggio 118, presidente medici: “Napoli è come Raqqa” proviene da NewsGo.

Assalto alle ambulanze. La protesta dei medici : "Napoli è come Raqqa" : Raqqa, l'ex capitale dell'Isis, il centro della violenza più assurda al mondo. Nelle ultime ventiquattr'ore, due episodi allungano la lista di aggressioni e atti di vandalismo che si abbattono con ...

Tombino di ferro contro un'ambulanza - ira dei medici : "Napoli come Raqqa" : "Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa", la città della Siria distrutta dall'Isis. Il duro paragone arriva da Silvestro...

Tombino di ferro contro un'ambulanza con ferito in codice rosso a bordo. L'ira dei medici : «Napoli è come Raqqa» : «Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa», la città della Siria distrutta dall'Isis. Così Silvestro Scotti,...

Ambulanza presa a sprangate - medici : "Napoli come Raqqa" : "Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa ". Così Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei medici di Napoli, commentando l'aggressione avvenuta ai ...

Napoli - paletto di ferro contro ambulanza : infermiera protegge paziente/ "Qui come a Raqqa" - servono blindati? : Napoli, passante rompe vetro ambulanza in codice rosso. Il grido d'allarme dell'Ordine dei Medici: “Qui come a Raqqa”. Le ultime notizie: infermiera con trauma ed escoriazioni(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:29:00 GMT)

Ferita infermiera ambulanza - l'ira del presidente dell'Ordine dei medici : 'Napoli è come Raqqa' : 'Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa', la città della Siria distrutta dall'Isis. Così Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei medici di ...

Ferita infermiera ambulanza - l'ira del presidente dell'Ordine dei medici : «Napoli è come Raqqa» : «Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa», la città della Siria distrutta dall'Isis. Così Silvestro Scotti,...

Aggredito equipaggio 118 - presidente medici : 'Napoli è come Raqqa' : "Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa ", la città della Siria distrutta dall'Isis. Il duro paragone arriva da Silvestro Scotti , presidente dell' ...

NAPOLI - RAID CONTRO AMBULANZA IN CODICE ROSSO : VETRI IN FRANTUMI/ Infermiera protegge paziente - "come a Raqqa" : NAPOLI, passante rompe vetro AMBULANZA in CODICE ROSSO. Il grido d'allarme dell'Ordine dei Medici: “Qui come a Raqqa”. Le ultime notizie: Infermiera con trauma ed escoriazioni(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:12:00 GMT)

Aggressione ai medici del 118 - Silvestro Scotti : «Napoli come Raqqa. Le Istituzioni devono intervenire» : «Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa». Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei medici di Napoli, condanna fermamente l’ennesimo episodio di violenza che ha coinvolto stavolta un equipaggio del 118 della Croce Rossa italiana. «come presidente dell’Ordine dei medici esprimo tutta la mia solidarietà alla collega coinvolta, ma anche all’infermiera e all’autista dell’ambulanza. Queste vili ...