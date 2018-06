A QUIET PASSION di Terence Davies 2016

i-filmsonline

: Chi era Emily Dickinson? A Quiet Passion, biopic che sa far pensare ma anche divertire. Dal 14 giugno al cinema. ??… - mymovies : Chi era Emily Dickinson? A Quiet Passion, biopic che sa far pensare ma anche divertire. Dal 14 giugno al cinema. ??… - Cinemonitor : “A QUIET PASSION”, NON SOLO PER I CULTORI DI EMILY DICKINSON. GRAN FILM SU UNA DONNA-ENIGMA, SUL SENSO DELLA POESIA… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Negli Stati Uniti dell’Ottocento, quando la poesia, come ogni altra forma artistica, era predominio degli uomini, un’unica voce femminile si levò in tutta la sua la sua grazia e talentuosa creatività, peraltro ottenendo la notorietà e la pubblicazione della stragrande maggioranza dei propri scritti solo dopo la morte: fu quella di Emily Dickinson, oggi considerata, non solo nella letteratura americana, tra gli autori più importanti nel secolo. La figura della Dickinson, vissuta tra il 1830 e il 1886, gode di un alone di culto assoluto, cui fa da contraltare, in base alle pochissime informazioni disponibili sulla sua biografia, la singolarità di una vita appartata, trascorsa interamente nella casa paterna. Su questo personaggio sfuggente e a tratti oscuro, a dispetto delle circa 1800 liriche che ha lasciato ai posteri,confeziona un raffinato biopic, passato nel...