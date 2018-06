A Monteriggioni la raccolta dei rifiuti è sempre più tecnologica | installati due

meteoweb.eu

A Monteriggioni la raccolta dei rifiuti è sempre più tecnologica

(Di lunedì 11 giugno 2018) Prosegue la riorganizzazione del servizio dideinel comune di. Da alcuni giorni sono a disposizione dei cittadini due nuovi contenitori intelligenti per ladei piccoli RAEE,da apparecchiature elettriche ed elettroniche. I due cassonetti sono stati posizionati a Castellina Scalo, in via Di Vittorio, a fianco della Casina Olly per ladell’olio alimentare esausto, e a la Tognazza, di fronte alla casina dell’acqua. I nuovi cassonetti intelligenti possono essere utilizzati tramite la 6Card, la tessera magnetica che permette di identificare ogni conferimento deicon lo specifico intestatario di utenza Tari residente nel Comune. Un nuovo metodo di conferimento dei, quello adottato dal Comune di, che consentirà di introdurre progressivamente una tariffazione puntuale legata all’effettiva produzione dei ...