A Maranello arriva l’auto solare | si chiama Emilia 4

(Di lunedì 11 giugno 2018) Svelata al Museo Ferrari di4, veicolo a energiasviluppato dal teamno Ondaper le competizioni del settore, era presente il vicepresidente Ferrari spa Piero Ferrari. Con diverse vittorie e molti podi nelle competizioni dal 2013 in poi, con questo Cruiser a quattro posti dal 14 al 22 luglio il team Onda, unica squadra europea, parteciperà all’American Solar Challenge 2018: la sfida consiste nell’re primi su un itinerario di 3.460 km, dal Nebraska all’Oregon, da percorrere esclusivamente grazie grazie al sole. Ondae’è un’associazione supportata dall’Università di Bologna, artigiani e aziende locali con la collaborazione dell’Istituto di Istruzione Superiore Ferrari. La macchina viaggerà in competizione a una velocità di 50-60 km orari, ma può raggiungere i 110. Non inquina ...