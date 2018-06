A 6 scienziate italiane il premio L’Oréal-Unesco : Milano, 11 giu. (AdnKronos Salute) – “Siete il nostro orgoglio. Con voi creeremo le basi per la ricerca italiana del futuro e la ricerca femminile”. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un videomessaggio diffuso oggi all’università degli Studi del capoluogo lombardo si è rivolto così ai 6 ‘camici rosa’ under 35 che hanno vinto la 16esima edizione italiana del premio L’Oréal-Unesco ‘Per le donne ...