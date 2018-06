91 mln turisti stranieri in Italia | +6%

Turismo : mln di turisti cinesi attesi in Ue - pronta ‘Via seta digitale’ per attrarli : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Oggi a Shanghai, in occasione dell’opening della ‘Itb China’, la Fiera Internazionale del Turismo dedicata in particolare al mercato outbound, sono stati annunciati i partner strategici ufficiali per l’attuazione del piano ‘2018 Eu – China Tourism Year’. L’obiettivo è di promuovere il mercato europeo ai viaggiatori cinesi e rendere ancora più appetibile il vecchio ...

Turismo : mln di turisti cinesi attesi in Ue - pronta ‘Via seta digitale’ per attrarli : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Oggi a Shanghai, in occasione dell’opening della ‘Itb China’, la Fiera Internazionale del Turismo dedicata in particolare al mercato outbound, sono stati annunciati i partner strategici ufficiali per l’attuazione del piano ‘2018 Eu – China Tourism Year’. L’obiettivo è di promuovere il mercato europeo ai viaggiatori cinesi e rendere ancora più appetibile il vecchio ...

Turismo : mln di turisti cinesi attesi in Ue - pronta ‘Via seta digitale’ per attrarli (2) : (AdnKronos) – In questo scenario, Select Holding, esclusivo distributore della certificazione Welcome Chinese e partner ufficiale di Etc, ha messo a frutto le sue relazioni istituzionali e commerciali radicate nel mercato turistico cinese. Coinvolgendo i più importanti partner tecnologici locali, l’obiettivo è promuovere le destinazioni europee attraverso i servizi e gli strumenti digitali che i turisti cinesi già utilizzano per ...

Cna - ponte record - 9 - 5 mln di turisti : ANSA, - ROMA, 2 MAG - Per il turismo è stato il ponte dei record: 9,5 milioni di presenze in Italia nel periodo 25 aprile-1 maggio, 1,6 milioni di arrivi, 2,7 miliardi il giro d'affari, con un aumento ...