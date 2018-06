761 Comuni hanno scelto Meno elettori alle urne

Comuni - la battaglia su 761 sindaci : l'exploit Lega allarma M5S : Cresce ancora la Lega, che trascina il centrodestra facendo il pieno soprattutto nel nord-est, rallenta il Movimento 5 Stelle che perde i due Municipi della Capitale ieri al voto, entrambi con...

Elezioni amministrative 2018 - risultati in diretta dai 761 Comuni al voto : tutte le sfide da Brescia a Catania : Un capoluogo di regione, venti di provincia e quasi 7 milioni di persone chiamate a scegliere 761 sindaci e rinnovare i consigli comunali. È il primo test per il governo M5s-Lega, appena partito dopo quasi 90 giorni di trattative. Al voto alcune città-chiave, come le roccaforti del Pd, Pisa e Siena, o Avellino, Ragusa, Brindisi e Siracusa dove il Movimento 5 stelle può fare incetta di voti. Tra le città più grandi che hanno scelto il loro ...

Comunali - si vota in 761 Comuni : alle 19 affluenza del 40 per cento. Più elettori alle urne rispetto alle elezioni del 2013 : Sono quasi 7 milioni gli elettori chiamati alle urne, dalle 7 alle 23, per il rinnovo delle amministrazioni in 761 Comuni italiani. Secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno (da cui è esclusa la Sicilia perché a statuto speciale), alle 19 l’affluenza registrata è stata del 44 per cento. alle precedenti elezioni omologhe, alle ore 19, la percentuale era stata del 40,03 per cento. alle 12 l’affluenza era stata del 19,82 ...

