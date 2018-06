20 mila presenze in quattro giorni confermano il Memoria Festival la manifestazione di

Nameless - festival da record : tagliato il traguardo delle 40mila presenze : Barzio , Lecco, , 5 giugno 2018 - Obiettivo raggiunto. Il Nameless music festival ha tagliato il traguardo delle 4 0mila presenze . La tre giorni di spettacoli a Barzio, nell'area della Fornace ha fatto il pieno di spettatori amanti della musica dance elettronica provenienti da tutta Europa. La rassegna ha offerto una line-up ricca di dj e artisti ...

Piano City milano chiude un'edizione da record : oltre 100mila presenze : Milano, 21 maggio 2018 - oltre 470 concerti e più di 500 pianisti. Si è chiusa ieri sera, con un concerto di Vinicio Capossela, la settima edizione di Piano City Milano che ha fatto registrare oltre ...

Seimila presenze per Tennis & Friends 2018 : Roma, 19 mag. - (AdnKronos) - Oltre 850 controlli effettuati e più di 6000 presenze nell’edizione 2018 di Tennis & Friends Master Special Edition, sui campi degli Internazionali BNL d’Italia. Personaggi dello spettacolo e campioni del mondo dello sport si sono affrontati sui campi 7 e 8 del Foro Ita

Musei - record di presenze nel 2017 : 155mila visitatori : ... appunto nelle ore serali, animate da spettacoli, concerti e giochi per le famiglie dei visitatori.

Firenze dei Bambini - 38mila presenze per 140 proposte : ... una vera e propria esplosione di iniziative: 140 le proposte presenti in rassegna, 140 attività che, replicate su più turni, hanno invaso la città con più di 700 tra laboratori, giochi, spettacoli e ...

Si conclude a Bologna il Festival della Scienza Medica - 55mila presenze e un coro contro le “fake news” : Con 55mila presenze, il 10% in piu’ rispetto alla scorsa edizione, si chiude a Bologna il Festival della Scienza Medica dedicato al ‘Tempo della Cura’. Sale piene di pubblico per ascoltare dalla voce di premi Nobel, scienziati, medici e ricercatori i ‘segreti’ di medicina e Scienza, la cui complessita’ e’ stata stemperata in un linguaggio divulgativo. Oltre 70 gli appuntamenti che hanno coinvolto ...

Sport in Famiglia - 70mila presenze e lo show dei paracadutisti sul laghetto dell'Eur : Fabio Bertolacci, Delegato Regionale FIM, già Campione del mondo di Motonautica, nonchè ideatore dell'evento, tirando le somme, afferma: 'Sport In Famiglia è un grande evento costruito con passione ...

Roma - 'Sport in Famiglia' : 70mila presenze per lo show all'Eur : Roma, 3 mag. , askanews, Successo per la settima edizione di 'Sport in Famiglia', la grande manifestazione sportiva della Capitale, che quest'anno ha ospitato oltre cinquanta discipline con numeri da ...

Il National Geographic Festival chiude con il record di 51mila presenze : A testimoniare il successo del Festival, anche i numeri degli utenti collegati durante le dirette streaming con oltre 50 mila visualizzazioni . Anche sui social: i due hashtag ufficiali #...