Zurigo Formula E | vince Di Grassi Sorride Bird | 2° | che ora bracca Vergne

Formula E - Di Grassi vince l'ePrix di Zurigo : Lucas Di Grassi ha vinto lePrix di Zurigo: il pilota brasiliano dellAudi Sport, partito settimo, è riuscito a regalare alla sua squadra una delle corse più belle dellanno, conquistando il suo primo successo stagionale. Secondo posto per Sam Bird con la DS Virgin: un risultato che vale oro per il pilota inglese, perché riesce a ridurre il distacco in classifica dal leader Jean-Eric Vergne, oggi molto sfortunato. Terzo posto per Jerome DAmbrosio ...