YCCS Clean beach day – Oltre 70 alunni all’edizione 2018

sportfair

: 8 GIUGNO APPUNTAMENTO PER TUTTI AL YCCS CLEAN BEACH DAY - MegaSuperLarge : 8 GIUGNO APPUNTAMENTO PER TUTTI AL YCCS CLEAN BEACH DAY -

(Di domenica 10 giugno 2018) EdizionedelloDay con70delle scuole di Arzachena e Canigione. Lezione di ecologia a cielo aperto da parte del CNR di Oristano Si è svolto qualche giorno fa ilDay, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in sinergia con la Fondazione One Ocean e in concomitanza con il World Oceans Day. La giornata è stata realizzata grazie al supporto operativo del Comune di Arzachena, che ha inserito l’appuntamento nell’Agenda Blu tramite cui il Comune mette a disposizione automezzi autorizzati al trasporto di rifiuti ai centri dedicati, operai specializzati, autisti e scuolabus coordinando le attività a livello logistico. Un momento dedicato all’educazione e sensibilizzazione riguardo il tema ambientale che ha coinvolto70 bambini delle scuole primarie di primo grado di Arzachena e Cannigione e ha visto la ...