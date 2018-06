Volley | Nations League 2018 | una brutta Italia | senza gioco e in crisi Final Six

Volley : Volleyball Nations League - Mazzanti prepara il trittico di Eboli : Eboli , SALERNO, - Sale l'attesa a Eboli per l'ultimo round della Volleyball Nations League femminile che dal 12 al 14 giugno concentrerà tutte le attenzioni del mondo pallavolistico italiano. Al PalaSele oltre alle azzurre di Davide Mazzanti scenderanno in campo Belgio, Thailandia e Brasile. La città salernitana sarà quindi teatro di una grande tre giorni di ...

Pallavolo – Volleyball Nations League : a Eboli le azzurre si giocano la qualificazione alla Final Six : La Nazionale femminile di Pallavolo dovrà affrontare Belgio, Thailandia e Brasile per qualificarsi alle Final Six Sale l’attesa a Eboli per l’ultimo round della Volleyball Nations League femminle che dal 12 al 14 giugno concentrerà tutte le attenzioni del mondo pallavolistico italiano. Al PalaSele oltre alle azzurre di Davide Mazzanti scenderanno in campo Belgio, Thailandia e Brasile. La città salernitana sarà quindi teatro di una grande tre ...

Volley : Volleyball Nations League - per gli azzurri brutta sconfitta con il Giappone : OSAKA , Giappone, - brutta sconfitta per gli azzurri di Blengini nell'ultima partita del terzo round di Volleyball Nations League. L'Italia , prima di diversi titolari, si fa superare 2-3 , 25-21, 21-...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Giappone 2-3 - le pagelle degli azzurri. Buio pesto - l’infortunio di Giannelli fa male. Nelli non basta : L’Italia è stata clamorosamente sconfitta dal Giappone per 3-2 nella nona giornata della Nations League 2018 di Volley maschile e ha complicato la propria rincorsa verso la Final Six. Di seguito i voti degli azzurri scesi in campo a Osaka. GABRIELE Nelli: 6,5. I suoi 16 punti tengono a galla l’Italia, ci mette lo zampino nel creare gli strappi dei set poi vinti ma anche lui soffre un po’ troppo nel tie-break. ...

Volley - Nations League 2018 : Italia shock - il Giappone vince in rimonta. Final Six lontana - Giannelli si infortuna : Un’Italia troppo brutta per essere vera perde la sua quarta partita nella Nations League 2018 di Volley maschile e mette a serio rischio la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. A Osaka, gli azzurri sono stati sconfitti dal Giappone per 3-2 (21-25; 25-21; 23-25; 25-22; 15-10) al termine di una partita giocata molto male per larghi frangenti dove abbiamo subito la verve dei padroni di casa, formazione priva di ...

LIVE Italia-Giappone - Nations League Volley 2018 in DIRETTA : 2-2. Azzurri in crisi - si fa male Giannelli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A Osaka gli Azzurri sfideranno i padroni di casa in un match determinante per il nostro futuro nella nostra competizione: bisogna vincere a tutti i costi per continuare a rimanere in corsa verso la Final Six. I ragazzi di Chicco Blengini, dopo aver perso al tie-break contro la Polonia Campione del Mondo, si sono prontamente ...

Volley - Nations League 2018 : oggi Italia-Giappone (10 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi domenica 10 giugno si giocherà Italia-Giappone, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Osaka per affrontare i padroni di casa in un incontro determinante per le nostre ambizioni di qualificazione alla Final Six: dopo la sconfitta al tie-break contro la Polonia e la netta vittoria sulla Bulgaria, i ragazzi del CT Chicco Blengini hanno bisogno di un altro successo per rimanere in corsa ...

Volley - Nations League 2018 : l’Italia scopre Gabriele Nelli - il gigante col 53 di scarpe che si scatena da opposto. Il sostituto di Ivan Zaytsev : Un gigante di 2.08 che calza il 53 di scarpe, lo chiamano SuperNello da quando praticamente era un bambino, un gigante buono dal cuore grande che si sta facendo conoscere a suon di schiacciate. Era chiamato alla prova del nove, doveva sostituire momentaneamente un colosso della pallavolo italiana come Ivan Zaytsev e ci sta riuscendo meravigliosamente come forse nemmeno i suoi più incalliti sostenitori si aspettavano. Gabriele Nelli, 24 anni da ...