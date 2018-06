Video e testo di Tell Your Friends di Liam Payne | il nuovo inedito al Nick Slime Fest

optimaitalia

(Di domenica 10 giugno 2018)diè ilpresentato durante ila Chicago: a sorpresa, il cantante degli One Direction ha portato sul palco un brano!Per la sua setlist,si è esibito in tutti i suoi singoli fino ad oggi pubblicati, da Familiar a Strip That Down, da Get Low (con Zedd) a For You e Bedroom Floor. In aggiunta,ha portato sul palco anche alcune cover: in particolare, si è esibito in Attention di Charlie Puth e Shape Of You di Ed Sheeran. Immancabili come sempre anche le cover di alcune hit degli One Direction, come Drag Me Down, Little Things e History.Ma a sorprendere è stata la performance in, unbranoche sarà contenuto nel primo album di debutto come solista di, in arrivo sul mercato discografico internazionale il prossimo 14 settembre.Come dichiarato danel corso delle ...