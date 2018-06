Vicenza Oggi di scena i Matinée al Chiericati

Vicenza : vigili del fuoco salvano capriolo - era all'interno di una roggia : Vicenza , 27 apr. (AdnKronos) - Nella tarda serata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di via Bissoli a Calvene ( Vicenza ) per il salvataggio di un capriolo , che si trovava all’interno di una roggia con oltre un metro d’acqua. La squadra intervenuta da Schio anche con gli operatori

Vicenza - muore in soggiorno ma nessuno se ne accorge finché la casa va all asta : Vicenza - Una casa va all'asta con un cadavere in salotto. Non è la trama di un film grottesco, ma lo strano caso successo a Valli del Pasubio, in provincia di Vicenza. A trovare il corpo del ...