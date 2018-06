Vicenza | 31 i centri estivi | tariffe tra i 50 e gli 85 euro al giorno

liberoquotidiano

: RT @CittadiVicenza: Musei, dall'11 giugno al 14 settembre ingresso a 1 euro per i bimbi dei centri estivi per visitare Teatro Olimpico, Bas… - BertoldoAlberto : RT @CittadiVicenza: Musei, dall'11 giugno al 14 settembre ingresso a 1 euro per i bimbi dei centri estivi per visitare Teatro Olimpico, Bas… - VicenzaPiu_com : Creiamo centri polifunzionali nei quartieri: la proposta di Da adesso in poi - Civici per Vicenza SEI DI VICENZA S… - ilnida : RT @CittadiVicenza: Musei, dall'11 giugno al 14 settembre ingresso a 1 euro per i bimbi dei centri estivi per visitare Teatro Olimpico, Bas… -

(Di domenica 10 giugno 2018), 10 giu. (AdnKronos) - Sono 31 le proposte per i2018 promosse dall’assessorato alla formazione in collaborazione con società ed associazioni della città, Gallerie d'Italia-Palazzo Leoni Montanari e Ipab per i minori die rivolte ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni fr