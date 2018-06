Vicenza | 31 i centri estivi | tariffe tra i 50 e gli 85 euro al giorno 3

meteoweb.eu

: RT @CittadiVicenza: Musei, dall'11 giugno al 14 settembre ingresso a 1 euro per i bimbi dei centri estivi per visitare Teatro Olimpico, Bas… - BertoldoAlberto : RT @CittadiVicenza: Musei, dall'11 giugno al 14 settembre ingresso a 1 euro per i bimbi dei centri estivi per visitare Teatro Olimpico, Bas… - VicenzaPiu_com : Creiamo centri polifunzionali nei quartieri: la proposta di Da adesso in poi - Civici per Vicenza SEI DI VICENZA S… - ilnida : RT @CittadiVicenza: Musei, dall'11 giugno al 14 settembre ingresso a 1 euro per i bimbi dei centri estivi per visitare Teatro Olimpico, Bas… -

(Di domenica 10 giugno 2018) (AdnKronos) – Le Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a, offriranno gratuitamente la possibilità di partecipare al programma ‘Estate 2018 alle Gallerie: la voce degli animali”, appositamente ideato per i bambini e i ragazzi che partecipano ai. Si tratta di 8 diversi laboratori creativi alla scoperta degli animali colorati e grandi dimensioni che in questo periodo, con l’installazione Baroccracking, si possono incontrare alle Gallerie. Un inedito accostamento tra lo stile barocco delle decorazioni del palazzo e il linguaggio contemporaneo di Cracking Art: due espressioni artistiche apparentemente distanti che si trovano a interagire in una dialettica creativa e stimolante. è previsto un percorso formativo per tutto il personale che si occuperà dei. L'articolo ...