Vicenza : 31 i centri estivi - tariffe tra i 50 e gli 85 euro al giorno : Vicenza, 10 giu. (AdnKronos) – Sono 31 le proposte per i centri estivi 2018 promosse dall’assessorato alla formazione in collaborazione con società ed associazioni della città, Gallerie d’Italia-Palazzo Leoni Montanari e Ipab per i minori di Vicenza e rivolte ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Anche quest’anno i centri estivi offriranno ...

Vicenza : 31 i centri estivi - tariffe tra i 50 e gli 85 euro al giorno (3) : (AdnKronos) – Le Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, offriranno gratuitamente la possibilità di partecipare al programma ‘Estate 2018 alle Gallerie: la voce degli animali”, appositamente ideato per i bambini e i ragazzi che partecipano ai centri estivi. Si tratta di 8 diversi laboratori creativi alla scoperta degli animali colorati e grandi dimensioni ...

Vicenza : 31 i centri estivi - tariffe tra i 50 e gli 85 euro al giorno (2) : (AdnKronos) – Sono molte le proposte di centri estivi per offrire una valida alternativa durante le vacanze scolastiche: da quelli che propongono attività sportive di vario genere (tennis, pallacanestro, calcio, ginnastica artistica, parkour, orienteering, baseball, pallamano,…) a quelli dedicati all’inglese, al teatro, alla vela, a laboratori creativi. Alcuni propongono attività eterogenee (artistiche, espressive e sportive), ...

