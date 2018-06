Via al bus turistico ad Avola

Atac : nessun principio incendio su bus 495 di Viale Mazzini : Atac: su linea 30 fumo causato da bloccaggio cinghia aria condizionata Roma – Di seguito la nota proveniente dall’ufficio Stampa di Atac. “Non c’è stato alcun principio di incendio su una vettura in servizio sulla linea 495, in viale Mazzini, diversamente da quanto riportato da notizie di stampa. Intorno alle 14 è accaduto invece che, su una vettura della linea 30, in seguito al bloccaggio della cinghia ...

Scioperi - giornata di disagi per il trasporto ferroViario - aereo e bus : A rischio i mezzi pubblici nel Lazio e a Torino. Dalle 13 alle 17 due fermi dei controllori di volo Enav - giornata di possibili disagi nei trasporti oggi per una serie di Scioperi che interessano ...

Via le buste dai supermarket : sono arrivate le retine riutilizzabili : sono in cotone biologico o in poliestere e sono in circolazione dallo scorso 4 giugno, quasi in concomitanza con la Giornata mondiale dell'ambiente. sono le nuove retine, sostitute della tanto criticate buste ortofrutta biodegradabili che incidevano sul costo della spesa. La distribuzione è promossa da Legambiente e EcorNaturaSì e ne sono state donate circa centomila. Le retine sono lavabili e quindi utilizzabili migliaia di volte, perchè sono ...

Modena. Bus urbani ed extraurbani : Via all'orario estivo : Da venerdì, con la chiusura delle scuole, entrerà in vigore l'orario per le vacanze estive. Tutti i dettagli

Scuola - inViati a Bussetti i dossier più urgenti - tra cui rinnovo del contratto : Il neo ministro Bussetti, nella giornata di ieri, ha ricevuto una lettera accompagnata dai dossier più urgenti sulla Scuola. La FLC CGIL ha scritto il segente comunicato: “Il segretario generale della FLC CCGIL, Francesco Sinopoli, ha inviato oggi (5 giugno 2018, ndr) una lettera al neoministro dell’Istruzione, professor Marco Bussetti, nella quale auspica “l’instaurazione di […] L'articolo Scuola, inviati a Bussetti i dossier più ...

Business aViation - Rolls-Royce lancia la nuova famiglia di motori Pearl : "La combinazione di performance eccezionali, economia e affidabilità ne fanno la soluzione perfetta per il nuovo velivolo Global di Bombardier", commenta Chris Cholerton. "Con il motore Pearl, stiamo ...

Chi è Marlo?/ Fabrizio Corona e SilVia Provvedi tra amore e business - il mistero si infittisce : Fabrizio Corona tra amore e business ma con al fianco Silvia Provvedi: spunta un nuovo account Instagram a lei dedicato, qual è il confine tra vita privata e lavoro?(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 11:11:00 GMT)

157 concorrenti e 86 idee : oggi al Via la business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese : L'introduzione sul tema del business plan sarà a cura della prof.ssa Paola Giuri , Vice Presidente Scuola di Economia, Management e Statistica Università di Bologna e docente al Campus di Rimini, . ...

TV RAI1 : Viaggio di “Speciale Tg1” nel Paese degli abusi : Crescono al ritmo di 50 al giorno gli edifici abusivi in Italia. Su dodici milioni di case, un milione e mezzo oggi è fuorilegge, più del 10 per cento del totale. Con tre condoni in trent’anni (1985, 1994, 2003), abbiamo speso 60 miliardi di euro per portare strade, luce, acqua e fognature nelle aree sanate. Dai comuni ne sono stati incassati, invece, solo 15, un quarto. Comincia da questo quadro d’insieme il viaggio di “Speciale Tg1” nel Paese ...

Nadia Toffa vince un premio e inVia un messaggio : “Il mio pensiero a tutti quei bambini che subiscono abusi” : Nadia Toffa torna a parlare dopo il silenzio che ha fatto preoccupare i suoi fan e l’assenza dalle ultime due puntate de Le Iene. La conduttrice, come lei stessa ha detto lo scorso febbraio in trasmissione, sta affrontando una dura battaglia contro il cancro e lo fa con grande forza e determinazione, aggiornando i suoi tantissimi fan attraverso i social. Proprio in queste ore la conduttrice ha inviato un lungo messaggio per ringraziare di ...

Adr - al Via il progetto della Business City a Fiumicino : Roma, , askanews, - Una porta d'ingresso al Paese unica. Con un centro uffici, servizi dedicati alle imprese e ai professionisti e un polo congressuale da 1.300 posti. Il tutto collegato ai terminal ...

Giovanni Falcone - il buco nelle agende elettroniche e il mistero del Viaggio negli Usa : tutti i rebus 26 anni dopo la strage : Nel ventiseiesimo anniversario della strage di Capaci pubblichiamo un estratto de I Diari di Falcone di Edoardo Montolli edito da Chiarelettere. L’autore ha studiato per otto anni le agende elettroniche del giudice, entrate e uscite troppo rapidamente dai processi sulla strage di Capaci, nonostante le richieste di approfondimento dei due consulenti che se ne occuparono, le cui perizie furono depositate nel 1992. Sono l’ingegnere Luciano Petrini ...