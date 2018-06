Vettel Una sola parola oggi | perfetti

Formula 1 GP Canada 2018 - Arrivabene : 'La Ferrari è una grande macchina guidata da un grande Vettel' : Che segnale è al campionato da parte della Ferrari? "Il segnale che la Ferrari e Vettel hanno vinto la gara, con Sebastian che ha guidato molto bene, ha avuto una grande macchina. I ragazzi da giovedì,...

F1 Canada - Vettel : 'Una vittoria dedicata a Villeneuve' : MONTREAL - Vettel in Canada ha dominato ed ha conquistato la 50ª vittoria in carriera. Il weekend è stato un crescendo per il pilota tedesco, in difficoltà nelle prove libere di venerdì. ' È ...

Hanna Prater / La fidanzata di Sebastian Vettel : una lunga storia d'amore : Hanna Prater, la fidanzata di Sebastian Vettel: una lunga storia d'amore tra i due, la coppia però è contro i social network e decide ormai da anni di non dialogare molto col pubblico.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 22:37:00 GMT)

Sebastian Vettel - GP Canada 2018 : “Una giornata perfetta. In testa al Mondiale? La strada è lunga” : Sebastian Vettel ha trionfato nel GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è imposto con estrema autorevolezza a Montreal, è tornato al successo dopo un periodo abbastanza complicato e ha festeggiato in uno dei grandi feudi della Mercedes dove Lewis Hamilton ha vinto per ben sei volte. Oggi non c’è stata storia, il tedesco è scattato dalla pole position e ha guidato la gara dal primo all’ultimo ...

F1 – Si spengono i semafori a Montreal - Vettel resta in testa e Raikkonen perde una posizione : ecco la partenza del Gp del Canada [VIDEO] : Adrenalina che sale, cuore che batte forte in gola e i semafori che si spengono: ecco la partenza del Gp del Canada Si alza il sipario sul settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, in programma sul circuito di Montreal. Spettacolo ed emozioni ieri nelle qualifiche, adrenalina e suspance oggi per il Gp del Canada, che vede in prima sulla griglia di partenza la Ferrari di Vettel e la Mercedes di Valtteri Bottas. Quarta posizione invece per ...

Canada : per la Ferrari e Vettel Una pole speciale per Gilles : pole per la Ferrari SF71H di Sebastian Vettel nelle qualifiche del GP del Canada, con il nuovo record ufficiale della pista grazie al tempo di 1.10.764. Si tratta della 54° in carriera per Vettel (la quarta a Montreal), la nona da quando corre per la Scuderia e la numero 217 per il team. Kimi Raikkonen, […] L'articolo Canada: per la Ferrari e Vettel una pole speciale per Gilles sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

F1 Montreal Vettel : "Ferrari incredibile : pensando a Gilles è una pole speciale" : Vettel è felice dopo la sua quarta pole stagionale che gli consentirà di partire davanti a tutti nel GP del Canada. "Venerdì è stato davvero difficile, eravamo un po' nei guai perché non trovavamo il ...

F1 – Vettel su di giri - Bottas spera in una partenza ok e Verstappen pensa alle gomme morbide : le impressioni dei piloti dopo le qualifiche del Canada : Vettel, Bottas e Verstappen parlano dopo le qualifiche del Canada: le impressioni a caldo dei piloti più veloci di oggi dopo 17 anni la Ferrari torna a conquistare la pole position in Canada. Sebastian Vettel con il tempo migliore delle qualifiche sul circuito di Montreal è infatti il poleman di giornata e domani partirà dalla prima casella sulla griglia di partenza. Seguiranno al pilota tedesco il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas e ...

F1 - GP Monaco 2018 : a Montecarlo vince la noia. Ricciardo trionfa davanti a Vettel e Hamilton dopo una lunga processione : Daniel Ricciardo (Red Bull) vince il Gran Premio di Monaco 2018 di Formula Uno, dopo una gara quanto mai sofferta. L’australiano, infatti, difende la pole position e conduce la gara dall’inizio alla fine, ma deve far fronte ad un problema alla sua Power Unit che ne limita il potenziale. Nonostante questo, alle sue spalle nessuno è stato in grado di sferrargli un attacco, dato che tutti i protagonisti in pista erano più concentrati a ...

Ferrari - Vettel e Raikkonen si raccontano : una curiosa intervista in auto : Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen per una volta nella stessa auto. E' successo in occasione di una curiosa intervista promossa da Shell Motorsports. E il risultato è decisamente curioso, con i due ...

F1 Spagna - Vettel : «Sarà una gara interessante» : BARCELLONA - Sebastian Vettel è deluso ma carico in vista della gara di domani. Il pilota tedesco ha fatto registrare il terzo tempo nelle qualifiche: 'Ero contento del mio giro anche se il primo test ...

Vettel : 'Montmelò è una grande sfida' : ''E' una pista interessante, ci sonorettili nei per sorpassare e una zona interna con curve lente e veloci, ed è anche una grande sfida per la macchina perchè c'e'davvero di tutto''. Parola di ...

F1 Ferrari - Vettel : «Abbiamo una buona macchina» : TORINO - Quest'anno la musica sembra essere cambiata in Formula 1. La Mercedes non è più così imbattibile e la Ferrari potrebbe avere i numeri per poter competere con la scuderia tedesca, se non ...

F1 - Mondiale 2018 : il segreto di Lewis Hamilton. Mai un errore (a differenza di Vettel…) e una Mercedes indistruttibile : Lewis Hamilton è il nuovo leader del Mondiale 2018. Scontato soltanto un mese fa, dopo la strepitosa qualifica di Melbourne (e il dominio degli ultimi anni); impensabile prima e durante la gara di ieri a Baku. Poi, però, il destino, così beffardo in Australia, ha dato una bella mano al campione del mondo in carica. La Safety Car lo ha riavvicinato ai primi e alla ripartenza Sebastian Vettel è finito lungo in curva 1. Tempo un giro e la gomma ...