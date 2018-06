F1 - GP Canada 2018 : FERRARI REGALE! Sebastian Vettel domina a Montreal e torna leader nel Mondiale! : Dominio di Sebastian Vettel a Montreal. Il pilota della FERRARI ha vinto il GP del Canada al termine di una gara condotta in testa dall’inizio alla fine. Un successo che rappresenta un bel colpo in ottica Mondiale: Lewis Hamilton non è andato oltre la quinta posizione al termine di una gara anonima, lasciando quindi strada a Seb, ora nuovo leader del Mondiale con un punto di vantaggio sul rivale. A far compagnia sul podio a Seb sono stati ...

F1 - GP MONACO 2018 : RICCIARDO DOMINA NEL PRINCIPATO. Vettel E HAMILTON A PODIO : MONTECARLO, 27 MAGGIO 2018 F1, GP MONACO 2018 : Daniel RICCIARDO su Red Bull completa un weekend strepitoso vincendo il suo primo GP MONACO. Stavolta nessun intoppo al box come nel 2016 e vittoria strameritata fin dalle libere del giovedì. La Ferrari coglie un ottimo secondo posto con VETTEL e quarto con Raikkonen. HAMILTON chiude il PODIO mentre Bottas è quinto. Gara piuttosto lineare senza grandissimi colpi di scena con Red Bull che si ...

Ricciardo domina nel giovedì delle libere - Hamilton e Vettel inseguono : ... mentre è decimo lo spagnolo Carlos Sainz , Renault, a 85 millesimi dal due volte campione del mondo. Colpisce il fatto che, dalla settima posizione di Hulkenberg alla 17esima del padrone di casa ...

F1 – Terminate le FP2 a Montecarlo : la Red Bull continua a dominare - Vettel meglio di Hamilton [FOTO] : Daniel Ricciardo è il più veloce anche al termine della seconda sessione di prove libere sul circuito di Montecarlo, dietro di lui Verstappen e Vettel La Red Bull conferma il proprio dominio sul circuito di Montecarlo anche dopo la seconda sessione di prove libere, conclusa con entrambe le proprie monoposto davanti a tutti. Photo4 / LaPresse Ancora una volta è Daniel Ricciardo a prendersi la prima posizione, facendo segnare il nuovo record della ...