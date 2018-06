Vertice Trump-Kim | Singapore si offre di pagare i costi del summit

Vertice di Singapore : tutto pronto per l'incontro fra Trump e Kim Jong un : ... il presidente statunitense sta infatti insistendo da giorni, e al G7 ha lo ha ribadito, sul rientro di Mosca nel Gruppo dei paesi maggiomente industrializzati al mondo. Putin ha poi ricordato che ...

Attesa per il Vertice tra Kim e Trump - allerta sicurezza a Singapore - : Massima attenzione nel luogo dove si terrà lo storico summit del 12 giugno. Rafforzata la presenza della polizia, così come i posti di blocco e le barriere di cemento. Il costo: circa 12 milioni di ...

Nord Corea - cosa aspettarsi dallo storico Vertice tra Kim e Trump : Donald Trump vedrà Singapore, con Kim Jong-un: appuntamento la mattina di martedì 12 giugno 2018 al Capella Hotel dell'isola di Sentosa, di fronte alla città di Singapore, per un...

G7 - Trump non cede su dazi e Russia poi lascia il Vertice. Conte anticipa l'accordo sul commercio : 'Non possiamo essere il salvadanaio da cui tutti rubano' dice il presidente Usa. Poi lascia il Canada per Singapore dove il 12 incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong-un. Al vertice si va verso un ...

G7 - Trump invita Conte alla Casa Bianca/ Il Washington Post attacca : “Donald sta minando i valori del Vertice” : G7, è Trump vs Europa, il presidente USA conferma i dazi e chiama la Russia, l’UE si oppone, Conte si allinea. Giornata caldissima quella di ieri in Canada: oggi si prosegue ma...(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 12:08:00 GMT)

Trump chiede che la Russia torni al G7 - Conte si schiera con lui. È scontro con l’Europa al Vertice : La Russia conquista la scena del G7 pur non facendo parte delle sette potenze che si riuniscono in Canada. Prima di partire per il vertice, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che a Mosca dovrebbe essere permesso di tornare a far parte del G8....

G7 - il Vertice della grande spaccatura? Scintille Trump-Ue sui dazi e sull'Iran : Scambio di messaggi velenosi tra Macron e il presidente Usa. Il presidente francese ha ripetuto le sue posizioni estremamente critiche sulla politica americana sui dazi. Durissima la risposta di Trump:...

Scontro con Trump al G7 - Macron chiede un incontro tra i leader Ue prima del Vertice : Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto un incontro oggi con la cancelliera Angela Merkel, la premier britannica Theresa May, il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte e i massimi dirigenti Ue prima dell’inizio del summit G7 in Canada che si annuncia di Scontro con il presidente Usa Donald Trump. ...

G7 - dai dazi all’Iran : tutte le divisioni tra gli alleati Ue e Trump (che lascerà il Vertice in anticipo). Macron : ?faremo un documento a sei : Il summit di Chalevoix, nel Québec, Canada, di questo fine settimana vedrà - magari dietro le quinte - il confronto diretto tra gli Stati Uniti e i suoi principali alleati colpiti dall’aumento unilaterale delle tariffe su alluminio e acciaio. Con il rischio che si consumi definitivamente la rottura di quel consensus che ha tenuto insieme per decenni i Paesi ricchi...

G7 - tutti contro Trump. Dai dazi Usa all'Iran - Vertice a rischio frattura : Kudlow, nel frattempo, ribadisce che l'amministrazione Usa vuole 'un'economia americana e mondiale che possano prosperare', sottolineando che 'la crescita economica sarà uno dei temi chiave del G7'. ...

