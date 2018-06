Vertice di Singapore | tutto pronto per l' incontro fra Trump e Kim Jomg Un

Attesa per il Vertice tra Kim e Trump - allerta sicurezza a Singapore - : Massima attenzione nel luogo dove si terrà lo storico summit del 12 giugno. Rafforzata la presenza della polizia, così come i posti di blocco e le barriere di cemento. Il costo: circa 12 milioni di ...

Trump «snobba» il G7 : a metà del Vertice volerà a Singapore da Kim : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump salterà gran parte della seconda giornata prevista per il vertice del G7 in Canada: partirà a metà

Vertice Trump-Kim: Singapore designa "zona speciale" per summit

Vertice Trump-Kim : Singapore designa 'zona speciale' per summit : Il governo di Singapore ha designato dal 10 al 14 giugno la parte centrale della città-Stato come "area di evento speciale" in vista del summit del 12 tra il presidente americano Donald Trump e il ...

Il Vertice Trump-Kim Jong-un confermato per il 12 giugno a Singapore : Teleborsa, - Si fa. No, non si fa. Un'altalena di annunci contraddittori. Ma ora c'è la conferma da parte americana. Donald Trump incontrerà il leader nord coreano Kim Jong-un il 12 giugno a Singapore ...

Trump : ‘Vertice con Kim Jong-un si terrà il 12 giugno a Singapore. Sarà un successo’ : Il dialogo con la Corea del Nord Sarà “un processo che inizierà il 12 giugno a Singapore” e che “alla fine Sarà coronato dal successo”. Arriva da Donald Trump in persona la conferma che il vertice con Kim Jong-un si terrà. Dopo aver ricevuto alla Casa Bianca il braccio destro di Kim, Kim Yong Chol, giunto a Washington per recapitare la lettera del leader nordcoreano che spiana la strada allo storico summit, il presidente ...

Incontro Kim-Moon : riaperto dialogo con Trump/ Vertice a Singapore? Le intenzioni del leader nordcoreano : Coree, Vertice a sorpresa Kim Jong-un con Moon Jae-in: Pyongyang, "ferma volontà nell'incontrare Trump". Si riapre possibilità del summit in Singapore: Usa, "procediamo molto bene"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 15:35:00 GMT)

INCONTRO KIM-MOON : ‘RIAPERTO’ Vertice CON TRUMP A SINGAPORE/ Dubbi in Nord Corea e il ruolo della Cina : Coree, VERTICE a sorpresa Kim Jong-un con Moon Jae-in: Pyongyang, "ferma volontà nell'incontrare TRUMP". Si riapre possibilità del summit in SINGAPORE: Usa, "procediamo molto bene"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 11:27:00 GMT)

Kim smantella il sito dei test nucleari - ma Trump cancella il Vertice di Singapore : “Purtroppo, sulla base della tremenda rabbia e aperta ostilità dimostrata nella vostra dichiarazione più recente, ritengo sia inappropriato, in questo momento, tenere l’incontro a lungo pianificato”. Sono le parole con cui il presidente Trump ha cancellato il vertice con il leader nord coreano Kim Jong un, in programma il 12 giugno a Singapore, att...

Usa-Corea del Nord - salta il Vertice tra Trump e Kim Jong-un a Singapore : La Casa Bianca ha diffuso una lettera in cui Donald Trump scrive a Kim Jong-un dicendogli che il faccia a faccia a Singapore in programma per il 12 giugno è cancellato. "Il mondo e la Corea del Nord in particolare hanno perso una grande opportunità per una pace duratura o per una grande ricchezza", scrive Donald Trump nella lettera in cui annuncia a Kim Jong-un che lo ...

Corea del Nord - Kim minaccia di far saltare il Vertice con Trump a Singapore : L’incantesimo tra Pyongyang e Washington sembra spezzarsi dopo settimane di idillio. La Corea del Nord ha cancellato i previsti colloqui di oggi con Seul che fanno seguito al vertice dei leader delle Coree del mese scorso e ha minacciato di annullare il summit del 12 giugno a Singapore tra Kim Jong-Un e Donald Trump. Il motivo addotto da Pyongyang ...

COREA DEL NORD - Vertice TRUMP-KIM JONG-UN A SINGAPORE/ Presidente lancia “American Patients First” : COREA del NORD, Trump accoglie detenuti Usa liberati: "Voglio ringraziare Kim JONG-UN". VERTICE TRUMP-KIM il prossimo 12 giugno a SINGAPORE; Casa Bianca lancia riforma medicinali(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 09:45:00 GMT)