Vertice Conte-Di Maio-Salvini alle 18

Il premier, appena rientrato dal G7 in Canada, ha convocato per il tardo pomeriggio una palazzo Chigi con i due vice premier, Luigi Die Matteo. Sul tavolo ci sarebbero le nomine dei sottosegretari, viceministri (43 in tutto) e qualche casella delle commissioni permanenti. Un primo giro di vedute sullo staff di Palazzo Chigi e sulle deleghe su servizi, editoria e telecomunicazioni.(Di domenica 10 giugno 2018)